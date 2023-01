Il mercato dell'Inter ruota ovviamente intorno all'eventuale perdita di Milan Skriniar, che sembra diretto verso un futuro in maglia Paris Saint Germain; per sostituirlo nel ruolo fondamentale di centrale difensivo, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando all'acquisto di Milenkovic dalla Fiorentina.

Milan Skriniar verso Parigi

Il difensore slovacco non avrebbe intenzione di rinnovare e secondo le ultime notizie potrebbe lasciare il club già a gennaio, ma resta comunque probabile un suo addio a fine stagione.

La dirigenza nerazzurra sta lavorando ormai da qualche giorno sulla lista di probabili sostituti come centrali per la difesa di Simone Inzaghi.

Tra i nomi più gettonati nelle ultime ore sembra esserci quello di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina.

L'idea per la difesa nerazzurra: Nikola Milenkovic

Il difensore centrale viola, classe 1997, piacerebbe da tempo alla squadra nerazzurra, che avrebbe già mosso i suoi osservatori per eventuali sondaggi con la Fiorentina per avere un prezzo del giocatore.

Secondo le ultime valutazioni effettuate dalla dirigenza viola, il difensore potrebbe partire da Firenze solo per una cifra non inferiore ai 30 milioni, in linea con le ultime cessioni del club.

L'Inter non ha ancora effettuato una offerta ufficiale per il giocatore, ma starebbe valutando la situazione nelle ultime ore.

I contatti con il procuratore del giocatore

Nelle ultime ore la dirigenza dell'Inter, nella figura di Giuseppe Marotta, starebbe portando avanti i contatti diretti con Fali Ramadani, il procuratore del calciatore, con il quale sembrerebbe possibile trovare un accordo per eventuale ingaggio e durata contrattuale.

La dirigenza nerazzurra vorrebbe muoversi verso un profilo importante in grado di sostituire il partente Skriniar, e Milenkovic sembrerebbe essere il prospetto preferito.

Una della situazioni fondamentali che il club di Viale della Liberazione sta valutando è l'eventuale richiesta della Fiorentina, per ora ritenuta non in linea con gli investimenti possibili nerazzurri per il prossimo mercato; la società è al lavoro per formulare una proposta in linea con i requisiti economici del club.

Le caratteristiche tecniche di Milenkovic

Nikola Milenkovic è un centrale difensivo che può giocare sia in una difesa a quattro che a tre, nel doppio ruolo di esterno sinistro e centrale come stopper.

Dotato di una tecnica base molto importante e di un fiuto del gol decisivo soprattutto nelle palle inattive, Milenkovic è uno dei difensori più quotati nel nostro campionato.

In questa stagione ha già disputato 14 partite, segnando nel contempo 2 marcature.