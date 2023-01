L'Inter lavora per potenziare la rosa della prossima stagione ma potrebbe pensare anche di cambiare tecnica affidando la panchina ad un altro allenatore. Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da interlive.it, infatti, sarebbe stato preso in considerazione Diego Simeone se Simone Inzaghi non dovesse prolungare la permanenza alla Pinetina. Per quanto riguarda il mercato, in estate interesserebbero Eric Garcia del Barcellona e Rasmus Winther Hojlund dell’Atalanta. Con i bergamaschi potrebbe aprirsi anche un discorso relativo a Duvan Zapata viste le condizioni precarie di Romelu Lukaku.

I dirigenti meneghini starebbero inoltre sondando un nuovo profilo qualora Milan Skriniar non dovesse rinnovare il contratto in scadenza, si tratterebbe di Perr Shuurs del Torino che potrebbe arrivare già a gennaio.

Due bomber dell'Atalanta per il post Lukaku

L'Inter potrebbe non puntare più su Romelu Lukaku nella prossima stagione ed avrebbe pensato di monitorare Hojlund dell'Atalanta. Il centravanti avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro, cifra che potrebbe essere investita se dovesse partire Denzel Dumfries. Non sarebbe tramontata neanche la pista che porterebbe a Duvan Zapata, valutato circa 15 milioni di euro. La squadra bergamasca potrebbe abbassare le pretese chiedendo le prestazioni di Giovanni Fabbian, ora in prestito alla Reggina.

I dirigenti presieduti dagli Zhang non vorrebbero però inserire il calciatore ma cederlo a titolo definitivo in una trattativa slegata da quella dell'attaccante colombiano.

Shuurs per gennaio, Garcia per la prossima estate

L'Inter potrebbe perdere Milan Skriniar già a gennaio. Il centrale non ha rinnovato il contratto in scadenza e potrebbe essere venduto subito per non perderlo a parametro zero.

Potrebbero dunque essere accelerati i contatti per l'erede che sarebbe stato individuato in Shuurs del Torino. Il calciatore allenato da Ivan Juric avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro, la trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore. Per l'estate, visto che anche Stefan Se Vrij ha il contratto in scadenza, piacerebbe Eric Garcia del Barcellona che non sarebbe centrale nei dettami tattici di Xavi.

Il calciatore dei catalani avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro ma l'Inter potrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto.

Ritorno di fiamma per Simeone

La stagione dell'Inter verrà valutata a fine campionato in base agli obiettivi raggiunti. Resta dunque in bilico il futuro di Simone Inzaghi che non ha mai garantito grande continuità in campionato. Se non dovesse essere confermato, Marotta e Piero Ausilio starebbero pensando a Diego Simeone che potrebbe lasciare l'Atletico a giugno. Il tecnico argentino avrebbe uno stipendio molto elevato e sarebbe seguito anche dal Tottenham.