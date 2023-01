La 17esima giornata di campionato non ha regalato clamorose sorpresa dal punto di vista dei risultati, a parte il pareggio dell'Inter contro il Monza che ha suscitato molte polemiche arbitrali per la mancata assegnazione del gol del 3 a 2 dei milanesi per un fischio anticipato dell'arbitro Sacchi. Pareggio fra Milan e Roma e vittorie per la Juventus contro l'Udinese e il Napoli contro la Sampdoria.

Attualmente i campani sono al primo posto con +7 su Juventus e Milan. Nel post match di Genova Luciano Spalletti ha parlato di un Napoli maturo nel modo in cui ha gestito un match che poteva essere difficile, con una vittoria che però è stata meritata.

In merito invece ai rigoristi ha dichiarato che è lui che li sceglie, nel primo caso (errore di Politano) i giocatori lo hanno fatto ma possono farlo. Sul secondo invece ha segnato Elmas, che è quello che ha scelto proprio il tecnico toscano. Altro argomento della conferenza stampa è stato anche la Juventus, in particolar modo la crescita della squadra bianconera che arriva da otto vittorie consecutive in campionato che gli hanno permesso di arrivare al secondo posto dopo un inizio difficile. Secondo Spalletti la Juventus insieme a Milan ed Inter è la squadra più difficile da affrontare. Sui bianconeri ha aggiunto invece che sono i migliori di tutti per qualità di allenatore, per la rosa e per la società.

Nella 18esima di campionato ci sarà il match fra Napoli e Juventus che dirà molto delle ambizioni della squadra bianconera. In caso di vittoria si rilancerebbe per la vittoria del campionato in quanto si porterebbe a -4 dal Napoli primo con un girone di ritorno da disputare.

Nella 18esima di campionato ci sarà il match fra Napoli e Juventus che dirà molto delle ambizioni della squadra bianconera. In caso di vittoria si rilancerebbe per la vittoria del campionato in quanto si porterebbe a -4 dal Napoli primo con un girone di ritorno da disputare.

Il tecnico del Napoli Spalletti ha parlato anche del match sottolineando: 'Ho visto una squadra molto matura, che ha saputo ragionare in una partita che per troppi motivi poteva diventare difficile. Hanno usato la testa, sono stati sul pezzo e la vittoria non è mai stata messa in discussione'. Altro argomento dell'intervista la scelta dei rigoristi: 'Sui rigori siamo organizzati benissimo. Il secondo lo doveva battere Elmas, l'avevo deciso io così. Anche per il primo avevo deciso io, poi i calciatori si sono messi d'accordo in un'altro modo ma possono farlo'.