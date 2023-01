L'Inter potrebbe essere protagonista di questi ultimi giorni di mercato. Si parla inevitabilmente di Milan Skriniar, che è in scadenza di contratto a giugno e per questo motivo potrebbe essere ceduto adesso per non perderlo a parametro zero tra qualche mese. La società nerazzurra attende l'eventuale offerta del Paris Saint Germain ma, rispetto a quanto successo ad agosto, non vuole farsi trovare impreparata e avrebbe individuato anche il potenziale sostituto: si tratta di Nikola Milenkovic, che ha caratteristiche simili allo slovacco, oltre ad essere abituato a giocare in una difesa a tre.

Anche il Torino è molto attivo sul mercato in queste ore. La società vorrebbe regalare un rinforzo in mezzo al campo a Ivan Juric per non lasciare nulla di intentato e sognare un piazzamento europeo. L'obiettivo numero uno è da settimane Ivan Ilic del Verona, ma il club di Cairo rischia la grande beffa per l'inserimento nella trattativa del Marsiglia.

La strategia dell'Inter per Milenkovic

La scorsa estate l'Inter ha deciso di non cedere Milan Skriniar perché l'offerta del Paris Saint Germain da oltre 50 milioni di euro era arrivata solamente negli ultimi giorni di agosto. I nerazzurri, dunque, non avevano tempo per trovare un sostituto all'altezza e proprio questo adesso si stanno cautelando qualora dovesse arrivare una nuova proposta dei parigini nei prossimi giorni dato che il club dello sceicco vuole lo slovacco e gli farebbe comodo in vista del doppio impegno di Champions League contro il Bayern Monaco.

L'Inter, dunque, lavora per sostituire il classe 1997 e l'obiettivo numero uno sarebbe Nikola Milenkovic, che era stato sondato già la scorsa estate. Il serbo sarebbe pronto a lasciare la Fiorentina per fare il grande salto in una big del calcio italiano, sognando anche di giocare in Champions League. La valutazione dei viola si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto il cartellino del giovane centravanti Mulattieri, che tanto bene sta facendo in Serie B al Frosinone ed è valutato tra i 7 e i 9 milioni di euro.

Tutto, però, dipenderà dall'eventuale cessione anticipata di Skriniar, che potrebbe portare un tesoretto necessario per dare l'assalto al serbo.

Il Torino valuta l'alternativa a Ilic

Il Torino rischia la grande beffa sul mercato visto che sul veronese Ivan Ilic, primo obiettivo per rinforzare il centrocampo, è piombato il Marsiglia, che sarebbe adesso a un passo dal suo acquisto.

I granata, però, insistono per regalare un centrocampista a Ivan Juric e stanno valutando anche piste alternative.

Il nome nuovo sarebbe quello di Makengo, che l'Udinese non considera incedibile vista la grande abbondanza che ha in quel reparto. La sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro, ma si potrebbe arrivare anche ad un accordo sui 10 milioni più bonus tra prestito oneroso e riscatto.