Sabato 7 gennaio alle ore 18:00 si giocherà Juventus-Udinese, gara valida per il 17° turno di Serie A 22/23. La Vecchia Signora, nella gara precedente, ha avuto la meglio fuori dalle mura amiche contro la Cremonese di Alvini, grazie al goal di Milik che è valso l'1-0 per la banda di Allegri. I friulani, invece, hanno pareggiato alla Dacia Arena per 1-1 contro l'Empoli di Zanetti, dove alla rete di Baldanzi per gli azzurri nella prima frazione ha replicato Pereyra per le zebrette.

Statistiche: le ultime tredici gare tra Udinese e Juventus, disputate nel massimo campionato italiano, sono terminate con almeno due reti complessive (Over 1,5).

Nei match citati, inoltre, la Vecchia Signora ha fatto bottino pieno in dieci occasioni contro una vittoria dei friulani, mentre due incontri sono terminati in pareggio.

Juventus, da valutare Aké e Di Maria

Massimiliano Allegri e la sua Juventus provengono da un rassicurante ruolino di marcia in campionato, avendo vinto gli ultimi sette incontri disputati. L'allenatore, però, dovrà fare i conti con una lunga lista di infortunati come Pogba, Kaio Jorge, Vlahovic, Cuadrado, Bonucci e De Sciglio, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Di Maria e Akè. Per battere l'Udinese, il tecnico bianconero potrebbe optare per il 3-5-1-1, con Szczesny a difesa dei pali. Terzetto arretrato che, con buona probabilità, sarà composto da Alex Sandro, Bremer e Danilo.

Gli interpreti iniziali del centrocampo, invece, dovrebbero essere Kostic come ala sinistra e Soulè che si piazzerà sul versante opposto, nel frattempo a far da filtro in mezzo al reparto troveremo presumibilmente McKennie, Fagioli e Locatelli. Miretti avrà buone chance di vestire i panni del trequartista, piazzandosi subito dietro all'unica punta Milik.

Udinese, Success e Beto in attacco

Mister Sottil e la sua Udinese mancano alla vittoria in campionato da dieci turni, ovvero dal 2-1 contro il Verona del 3 ottobre scorso. Per insediare la compagine piemontese, l'allenatore delle zebrette potrebbe scegliere il 3-5-2, con Silvestri come estremo difensore. Il pacchetto difensivo dei friulani avrà buone possibilità di essere formato, almeno inizialmente, da Becao, Bijol e Nehuen Perez.

Cerniera di centrocampo che, c'è da scommetterci, avrà come titolari Arslan, Lovric e Walace in mezzo, mentre Pereyra e Udogie saranno gli esterni del reparto. Pochi dubbi, in ultimo, sul tandem offensivo che sarà presumibilmente composto da Beto e Success. Saranno da valutare le condizioni fisiche di Deulofeu, Masina e Jajalo.

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Udinese:

Juventus (3-5-1-1): Szczesny, Alex Sandro, Bremer, Danilo, Kostic, Fagioli, Locatelli, McKennie, Soulè, Miretti, Milik. Allenatore: Allegri.

Udinese (3-5-2): Silvestri, Becao, Bijol, Nehuen Perez, Pereyra, Arslan, Lovric, Walace, Udogie, Beto, Success. Allenatore: Sottil.