La Juventus nelle prossime settimane dovrà valutare il futuro professionale di Alex Sandro, il cui contratto scade il 30 giugno.

Fino a qualche settimana gran parte dei giornali sportivi parlavano di una probabile partenza del brasiliano a giugno a parametro zero. Secondo quanto, invece, riportato nelle scorse ore da Calciomercato.com mister Allegri vorrebbe la conferma di Alex Sandro, il quale sarebbe considerato un'alternativa importante per la difesa. La società bianconera però difficilmente potrà garantirgli un ingaggio da 6 milioni di euro (cifra che guadagna attualmente), mentre potrebbe offrirgli uno stipendio da circa 2 milioni di euro per una stagione.

Massimiliano Allegri vorrebbe la permanenza di Alex Sandro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il tecnico bianconero Massimiliano Allegri vorrebbe la conferma di Alex Sandro anche per la stagione 2023-2024. Il brasiliano va in scadenza di contratto a giugno, ma la società bianconera potrebbe offrigli la permanenza per un altro anno a circa 2 milioni di di euro.

Il giocatore sudamericano sarebbe considerato dal tecnico un'alternativa importante ai titolari nella difesa a tre. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore di accettare un ingaggio molto più basso rispetto ai 6 milioni di euro a stagione che attualmente percepisce a Torino.

Nel caso in cui invece dovesse effettivamente andare in scadenza, Alex Sandro potrebbe interessare al Fenerbahce e al Galatasaray, società turche che sarebbero pronte a garantirgli un ingaggio più elevato.

Il resto del mercato della Juventus

In casa bianconera potrebbe invece partire a giugno un altro difensore: Daniele Rugani, il quale ha il contratto in scadenza a giugno 2024, ma che non è considerato un titolare da Allegri. Al suo posto potrebbe arrivare un centrale di sinistra, in tal senso piacerebbe Jakub Kiwior dello Spezia, valutato circa 20 milioni di euro dalla società ligure.

La Juventus potrebbe attingere inoltre al mercato dei parametri zero per rinforzare la fascia difensiva sinistra: piace Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.

Per quanto riguarda invece il centrocampo piacerebbe Youri Tielemans, in scadenza di contratto con il Leicester a giugno. Anche se, per quanto riguarda il reparto mediano, molto dipenderà dalla conferma o meno di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a fine giugno, e di Weston McKennie, che con un'offerta da 30 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera.