Il campionato di Serie A riparte con una sfida che potrebbe già risultare decisiva per la lotta allo Scudetto. Mercoledì 4 Gennaio ore 20:45 a San Siro andrà infatti in scena il big match tra l'Inter di Simone Inzaghi, a caccia di un risultato positivo per continuare la scalata ai primi posti, ed il Napoli di Luciano Spalletti, capolista in campionato che vuole confermare quanto di ottimo fatto in questa prima parte di stagione.

Inter, Lukaku-Dzeko in attacco, in dubbio Brozovic

Inzaghi non dovrebbe stravolgere il suo sistema di gioco e dovrebbe confermare il suo ormai canonico 3-5-2 con qualche sorpresa di formazione rispetto al match vinto prima della sosta contro l'Atalanta di Gasperini.

Il tandem offensivo dovrebbe esser composto da Lukaku e Dzeko che nelle ultime settimane del 2022 hanno perfezionato in allenamento la loro intesa. Lautaro Martinez dovrebbe partire dalla panchina ed essere una risorsa importante nel corso del match.

Chi rischia di saltare il big match contro i partenopei è Marcelo Brozovic, non al meglio della condizione dopo il Mondiale con la Croazia. Il regista nerazzurro potrebbe al massimo sedere in panchina, con Inzaghi pronto a confermare Calhanoglu nel ruolo di play davanti alla difesa e con Barella ed il recuperato Mkhitaryan a completare la mediana. Sulle corsie pochissimi dubbi con Dimarco e Dumfries che dovrebbero esser confermati.

Infine, in porta Onana con Skriniar, Acerbi e Bastoni che dovrebbero comporre il pacchetto arretrato.

Non al meglio De Vrij che si gioca una maglia da titolare con l'ex Lazio.

Napoli, Spalletti si affida ad Osimhen e Kvaratskhelia

Partite importante per il Napoli di Luciano Spalletti che vuole continuare il suo percorso in campionato. Gli azzurri arrivano al match di San Siro come primi della classe, con sette punti di vantaggio sul Milan e con l'obiettivo di tenere invariato il divario dalle dirette inseguitrici.

Per quanto concerne la possibile formazione, Spalletti non dovrebbe cambiare assetto tattico e confermare il suo 4-3-3. Rientri importanti in casa azzurra con Rrhamani e Kim che dovrebbero formare la coppia di centrali, Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne. A centrocampo, Lobotka faro della mediana coadiuvato da Anguissa e Zielinski con Ndombele pronto a subentrare nella ripresa.

Infine, in attacco spazio ad Osimhen e Kvaratskhelia che avranno il compito di pungere in zona offensiva. Il tridente dovrebbe esser completato da Matteo Politano, in vantaggio su Lozano.

Probabili formazioni

Inter: Onana; Skrniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano.