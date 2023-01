La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Tante le esigenze, soprattutto in difesa dove serve un'alternativa a Cuadrado. Per quanto riguarda il Calciomercato estivo, molte delle trattative di mercato dipenderanno dalla conferma o meno dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi c'è anche Adrien Rabiot, per il quale si è parlato nelle ultime settimane di una sua possibile cessione già a gennaio in caso di offerta da 20 milioni di euro. Indiscrezioni di mercato che potrebbero rimanere tali, anche perché Massimiliano Allegri lo considera un giocatore molto importante per la seconda parte di stagione, a conferma di come la volontà del tecnico e della società bianconera non sarebbe solo quella di confermare Rabiot fino a giugno ma anche di prolungargli il contratto, in scadenza a fine stagione.

Attualmente, la possibilità non sarebbe molto concreta anche perché ci sarebbe distanza fra offerta della Juventus e richieste del giocatore. Per questo sarebbe atteso un incontro fra la mamma-agente sportivo del centrocampista e la società bianconera per capire se eventualmente si potrà raggiungere un punto d'incontro. Quello che sembra certo è che il francese si trova molto bene alla Juventus ed è stimato non solo da Allegri ma da tutta la rosa bianconera.

Possibile incontro per discutere del rinnovo di contratto per Rabiot

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe incontrare in queste settimana la mamma-agente sportivo di Adrien Rabiot per valutare un possibile prolungamento di contratto del francese.

La volontà della società bianconera sarebbe quella di confermare il centrocampista, che è cresciuto molto nell'ultima stagione e mezza grazie anche alla fiducia di Massimiliano Allegri. Arrivato a Torino nell'estate 2019 a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, dopo i primi due anni difficili a Torino è riuscito a diventare un giocatore importante.

Merito anche della gestione tecnica di Allegri che lo ha responsabilizzato ulteriormente.

Potrebbero lasciare Torino Alex Sandro, Cuadrado e Di Maria

Per un giocatore che potrebbe rimanere a Torino, altri invece sarebbero i possibili partenti, per motivi tecnici e anagrafici. Fra questi Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria. L'argentino è appena rientrato alla Continassa insieme e Leandro Paredes dopo aver fatto le vacanze post Mondiale, vinto dalla nazionale argentina.