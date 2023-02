L'Inter sarebbe al lavoro per programmare le strategie di mercato. Non si esclude che a luglio possa essere ceduto Marcelo Brozovic per fare cassa. Il Manchester City, invece, starebbe seguendo Federico Dimarco.

Sulla sinistra, se dovesse partire Robin Gosens, potrebbe arrivare Carlos Augusto del Monza, il quale però sembra piacere anche al Milan di Stefano Pioli.

Inter: Brozovic potrebbe partire in estate

In casa Inter si continua a parlare di un eventuale addio di Marcelo Brozovic che potrebbe concretizzarsi nella prossima estate. L'indiscrezione è stata lanciata da Fabrizio Biasin durante un'intervista concessa ai microfoni di Calciomercato.it.

"Questa volta devo ammettere che ci sono concrete possibilità sull’addio di Brozovic. Credo che la società ci stia già ragionando - ha affermato Biasin - Non so se sarà Kessié il rinforzo, ma so che i nerazzurri cercano un giocatore con quelle caratteristiche".

La valutazione del cartellino del croato sarebbe di circa 40 milioni di euro, ma l'Inter potrebbe prendere in considerazione anche delle eventuali contropartite tecniche. Ad esempio, il Barcellona potrebbe proporre Franck Kessié. In questo caso, però, uno scambio alla pari potrebbe essere complicato perché i nerazzurri potrebbero chiedere l'aggiunta di un conguaglio economico.

Ad ogni modo, sembra che l'Inter sia disposta a valutare soprattutto offerte in denaro per Brozovic.

Il Manchester City di Guardiola attratto da Federico Dimarco

Il Manchester City avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Federico Dimarco. L'esterno sinistro sta disputando un'ottima stagione come quinto di centrocampo nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro, ma il club allenato da Pep Guardiola potrebbe provare ad inserire nella sua ipotetica proposta il cartellino di Sergio Gomez, il quale finora con i Citizens non ha trovato molto spazio.

Sembra, però, che l'intenzione dell'Inter sia quella di confermare Dimarco che ha dimostrato di essere efficace sulla corsia mancina in fase difensiva, offensiva, e anche in zona gol.

Carlos Augusto per la corsia di sinistra

Sempre per quanto riguarda la corsia di sinistra, l'Inter potrebbe cambiare qualcosa in estate. Robin Gosens continua a non convincere e, se dovesse arrivare un'offerta da 20-25 milioni di euro, potrebbe essere ceduto.

A questo punto, il suo erede potrebbe essere Carlos Augusto del Monza che interesserebbe anche al Milan. Il brasiliano avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro.

I nerazzurri potrebbero sondare anche Alex Sandro, il quale non dovrebbe rinnovare con la Juventus il contratto in scadenza nel giugno del 2023, quindi potrebbe andare all'Inter a parametro zero.