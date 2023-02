La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Se la squadra bianconera dopo la sconfitta contro il Monza ha ripreso a vincere ottenendo due successi di fila contro la Salernitana e la Fiorentina, la società lavora in previsione del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. La volontà è evidente, cercare di annullare la penalizzazione di 15 punti - arrivata a margine del caso plusvalenze - stabilita dalla Corte Federale d'Appello che ha portato la squadra bianconera a -10 dal sesto posto e a -12 dal quarto posto che significherebbe partecipazione alla Champions League.

L'inserimento nel pool di avvocati dell'ordinario di diritto amministrativo all'Università di Tor Vergata di Roma Nino Paolantonio e dell'ordinario di diritto amministrativo presso l'Università Sapienza di Roma Angelo Clarizia dimostra la volontà della società bianconera di riottenere i punti che ne stanno condizionando la stagione In Serie A. Come scrive Sporitalia c'è fiducia nella società bianconera in merito alla possibilità di vincere il ricorso.

Ci sarebbe fiducia nei confronti dell'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni

Secondo Sportitalia ci sarebbe ottimismo da parte della Juventus nel proponimento del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. La società bianconera lavora dunque all'annullamento della sanzione, l'inserimento nel pool di avvocati di Paolantonio e Clarizia lo dimostra.

Sempre secondo l'emittente tv il club punta dunque ad un annullamento della penalizzazione, eventualità questa che sarebbe molto pesante da digerire dal punto di vista mediatico per la Figc.

Esito del ricorso è previsto per marzo

Come scrive sempre Sportitalia l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni sarà noto a marzo: la Juventus ha tempo fino alla fine di febbraio per presentarlo, dopo di che l'organo stabilirà la data per l'udienza.

In seguito la palla passerà di nuovo al Procuratore sportivo Chinè in merito al secondo filone d'indagine, quello sulla manovra stipendi. In questo caso, dopo la proroga di 40 giorni, l'iter procedurale potrebbe iniziare a maggio. Di conseguenza una nuova eventuale penalizzazione alla società bianconera potrebbe essere definita a campionato terminato.

A proposito della manovra stipendi c'è chi ipotizza una sanzione simile a quella stabilita dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze, ovvero circa 15 punti di penalizzazione in campionato: diversi spifferi, riportati sempre da Sportitalia, non escludono ad ogni modo la possibilità di un patteggiamento che eviterebbe di congelare le classifiche in estate in attesa dell'esito dei ricorsi.