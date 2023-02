La Juventus ha vinto un importante match contro la Fiorentina che permette alla squadra bianconera di raccogliere altri punti in campionato, portandosi a -10 dalla Lazio sesta e a -12 dal quarto posto che significherebbe qualificazione alla Champions League. Nel match contro i toscani è stato molto importante l'apporto di Adrien Rabiot, che ha segnato il gol decisivo per l'1 a 0 finale. Nel post partita Rabiot ha parlato sottolineando come, in questo momenti, si pensa solamente a dare il massimo per la Juventus e che, fra qualche settimana, ci sarà un confronto con la società bianconera per valutare insieme il futuro professionale.

Le ultime indiscrezioni di mercato, però, confermano come, difficilmente, il giocatore prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Di conseguenza, Rabiot potrebbe lasciare Torino a parametro zero e fare una nuova esperienza professionale. Ci sarebbero diverse società interessate al giocatore, da quelle inglesi fino ad arrivare alle spagnole.

Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il centrocampista Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero a giugno. Sembra difficile il suo prolungamento di contratto, considerando che è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera e che vorrebbe un ingaggio da almeno 10 milioni di euro netti a stagione.

Il francese è, sicuramente, uno dei migliori della squadra bianconera in questa stagione: oltre a garantire prestazioni importanti dal punto di vista del supporto difensivo ed offensivo, sta segnando anche gol decisivi. Basti pensare a quello segnato contro la Fiorentina che ha portato la vittoria alla squadra bianconera. In questa stagione, finora, ha disputato 24 match fra campionato italiano, Coppa Italia e Champions League segnando 6 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni.

Un rendimento importante dimostrato anche al mondiale in Qatar con la nazionale francese, ha contribuito al raggiungimento della finale che ha perso, poi, contro l'Argentina. E a proposito di giocatori argentini sembrerebbe difficile anche la permanenza di Leandro Paredes e quella di Angel Di Maria. Il centrocampista potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint Germain; il trequartista, invece, potrebbe decidere di ritornare nel campionato argentino.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire a parametro zero anche Alex Sandro e Juan Cuadrado, due dei giocatori che più guadagnano nella società bianconera. Al posto del brasiliano si valuta l'ingaggio di Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica, anche lui in scadenza di contratto con il club portoghese a giugno. Sarebbe un giocatore utile perché può giocare in una difesa a quattro ma anche come centrocampista di fascia in un'eventuale 3-5-2, idea di gioco utilizzata molto in questa stagione.