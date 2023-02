La Juventus è attesa da un match importante contro il Nantes decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. L'andata è finita 1 a 1 all'Allianz Stadium di Torino, con la beffa del mancato rigore a favore per un fallo di mano del difensore del Nantes. Nel post partita Allegri ha risposto alle domande anche dei giornalisti di Sky Sport. Con uno di questi c'è stato un diverbio in merito alla famosa teoria del corto muso che è sembrata un'incomprensione fra il tecnico e il giornalista De Grandis. Una discussione spenta in parte da Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match contro lo Spezia in cui ha sottolineato come la reazione non è stata quella giusta, difendendo però il suo pensiero.

Anche Billy Costacurta ha voluto dire la sua sull'argomento criticando in maniera decisa il tecnico della Juventus per il modo in cui si è rivolto al giornalista De Grandis.

Alessandro Costacurta ha criticato Allegri per il diverbio con De Grandis

'A me non piace come gioca la Juve, e questo è colpa dell’allenatore. Allegri deve fare conti con la situazione in cui si ritrova'. Queste le dichiarazioni di Alessandro Costacurta a Sky Sport. L'opinionista sportivo ha aggiunto: 'Le cavolate però le dice lui, c'è modo e modo per dire le cose'. Secondo l'ex difensore del Milan non si può passare sopra ad una risposta del genere ammettendo di essere rimasto male sulla modalità con cui Allegri ha voluto rispondere al giornalista De Grandis.

Ha poi voluto dare un consiglio all'allenatore della squadra bianconera: 'Deve controllarsi di più in certe situazioni'. Sui meriti sportivi Costacurta ha sottolineato che nessuno li mette in dubbio, aggiungendo che da parte sua non si è mai vergognato del fatto di aver vinto tante partite con un solo gol di scarto.

Massimiliano Allegri in conferenza stampa di presentazione Spezia-Juventus

Dopo il diverbio avuto con De Grandis Massimiliano Allegri è ritornato sull'argomento del corto muso, sottolineando come la reazione può essere stata sbagliato ma non le sue considerazioni. Il tecnico della Juventus ha dichiarato: 'posso essere criticato su tante cose, tantissime cose come ad esempio se la squadra gioca male, se dobbiamo fare meglio, ma c’è una cosa: sui dati di fatto non bisogna parlare, sui dati di fatto'.

Il tecnico della Juventus ha poi menzionato un riferimento scolastico, ovvero la differenza fra un tema d'italiano e la matematica. Nel primo caso il giudizio può essere opinabile, nel secondo il risultato è un dato di fatto, ovvero 1 + 1 fa sempre 2 e non 3. Di certo, come sottolineato da Costacurta e come anche riconosciuto da Allegri, può essere invece criticabile la reazione avuta dal tecnico nei confronti del giornalista sportivo.