La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Difficile lavorare sul mercato se non c'è la certezza che la squadra europea disputerà le competizioni europee. Più facile eventualmente lavorare sulle cessioni e meno sui rinforzi. A tal riguardo da valutare il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno come Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot, oltre a quello di Leandro Paredes, in prestito dal Paris Saint Germain. Potrebbe lasciare Torino anche Leonardo Bonucci, nonostante il centrale abbia un altro anno di contratto con la società bianconera.

Ad agevolare una sua partenza i tanti infortuni muscolari che lo hanno condizionato in questa stagione.

Come scrive Calciomercato.it il giocatore potrebbe valutare un'esperienza professionale nel campionato americano o eventualmente all'Al-Nassr dove gioca il suo ex compagno di squadra alla Juve Cristiano Ronaldo.

Il giocatore Bonucci potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Leonardo Bonucci potrebbe lasciare la Juventus a giugno. Il centrale ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2024 ma potrebbe anticipare la sua partenza dopo una stagione condizionata da diversi infortuni muscolari. Ha giocato gli ultimi minuti del match contro lo Spezia e potrebbe rappresentare un'alternativa importante in difesa.

Quello che sembra certo è aver perso la titolarità con Bremer attualmente il centrale della difesa a tre e supportato da Danilo ed Alex Sandro, quest'ultimo in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Per Bonucci si parla di un'esperienza professionale nel campionato americano, magari al Toronto del suo ex compagno Bernardeschi o al Miami Fc, dove invece gioca il suo compagno di difesa in bianconera ed in nazionale e amico Giorgio Chiellini.

C'è anche la possibilità di trasferirsi in un campionato ancora meno competitivo di quello americano rispetto a quello europeo, ci sarebbe un interesse dell'Al-Nassr che gli offrirebbe un ricco contratto.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in tema partenze, abbiamo parlato di Alex Sandro, oltre che di Juan Cuadrado. La Juventus cercherà di confermare invece Angel Di Maria e Adrien Rabiot, molto dipenderà dall'eventuale qualificazione alla Champions League da parte della società bianconera. Difficile il riscatto del cartellino di Paredes, la Juve potrebbe considerare una sua permanenza se la società francese decidesse di prolungare per un'altra stagione il prestito del giocatore.