La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Non si parla molto di mercato, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti anche perché non vi è ancora certezza se la società bianconera disputerà le competizioni europee. Si attende l'evoluzione delle vicende giudiziarie, diversa è la situazione riguardo le cessioni. La Juventus potrebbe anche valutare offerte importanti per alcuni suoi giocatori. A gennaio ad esempio è partito Weston McKennie, in prestito con diritto di riscatto al Leeds. In caso di acquisto a titolo definitivo la società bianconera potrebbe guadagnare circa 40 milioni di euro dal cartellino del centrocampista.

Come scrive il giornale sportivo spagnolo As un altro giocatore avrebbe potuto lasciare la Juventus nel mercato di gennaio: parliamo di Dusan Vlahovic. Sarebbe arrivata un'offerta importante del Manchester United, di circa 120 milioni di euro. A fermare la trattativa di mercato per il trasferimento del giocatore nella società inglese sarebbe stato il suo agente sportivo Ristic.

Il giocatore Vlahovic sarebbe stato vicino al trasferimento al Manchester United a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli il Manchester United sarebbe stato vicino all'acquisto di Dusan Vlahovic nel mercato di gennaio. La società inglese sarebbe stata pronta a spendere 120 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

A fermare la trattativa di mercato l'agente sportivo di Vlahovic Ristic, che probabilmente avrebbe deciso di aspettare eventualmente il Calciomercato estivo. Non sono arrivate conferme da altri giornali sportivi, ma quel che sembra certo è l'interesse di diverse società nei confronti di Vlahovic, non sta avendo una stagione ideale alla Juventus anche a causa delle problematiche della squadra.

C'è chi parla di un gioco che non lo valorizza, chi invece sottolinea il fatto che la pubalgia lo ha condizionato molto non agevolando anche la sua crescita tecnica. Di certo è il giocatore che ha più segnato nella Juventus. Non è un caso che sarebbe seguito anche da altre società. Altre notizie di mercato parlano di un interesse del Real Madrid per il giocatore, che andrebbe a sostituire Benzema, in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà tener conto di diverse partenze. Ci sono i giocatori in scadenza di contratto a giugno come Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot, oltre a Leandro Paredes, in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain. Per acquistarlo dalla società francese la Juve dovrebbe pagare circa 20 milioni di euro, somma che attualmente la società bianconera non vorrebbe spendere considerando le prestazioni deludenti del giocatore fino ad adesso in questo stagione.