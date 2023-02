Cremonese e Roma, separate da 35 punti in classifica, si affronteranno questo martedì 28 febbraio allo Stadio Zini di Cremona, ore 18:30, nel match valevole per la 24^ giornata di Serie A.

La Roma vuole continuare a scalare le alture che portano alla qualificazione in Champions League e ha la possibilità - in caso di vittoria - di arrampicarsi oltre le proprie aspettative per ammirare il campionato dall'alto del secondo posto in classifica. Per inseguire questo sogno, difficilmente immaginabile fino a poche settimane fa, gli uomini di Mourinho dovranno prima superare l'ostacolo Cremonese, fanalino di coda che cercherà punti salvezza dinnanzi ai propri tifosi.

Come arriva la Roma

Negli ultimi cinque match la Roma ha ottenuto 10 punti (tre vittorie, un pareggio, una sconfitta) frutto di sette gol fatti e tre subiti. Lontano dalle mura romane, però, i giallorossi non vincono dal 22 gennaio in occasione del match contro lo Spezia. Successivamente, ancora fuoricasa, sono arrivati un ko e un pareggio. I giallorossi quindi vogliono mettere le mani sui tre punti esterni per continuare la cavalcata Champions, ma allo stesso tempo meditano vendetta alla Cremonese per l'incontro di Coppa Italia perso proprio contro i grigiorossi.

Come arriva la Cremonese

La Cremonese, negli ultimi cinque incontri, ha conquistato un misero bottino di soli due punti (due pareggi e tre sconfitte) con tre gol messi a segno e 10 incassati. Una media di 0,6 gol segnati e due gol subiti a partita. I numeri non giocano a favore del grigiorossi, ma con l'arrivo di Ballardini le prestazioni in campo della squadra sono notevolmente migliorate nonostante la vittoria in campionato non sia ancora arrivata, a differenza della Coppa Italia in cui ha battuto prima il Napoli e poi proprio la Roma.

La Cremonese tuttavia, è una squadra che dà filo da torcere a chiunque e arriva dal pareggio esterno col Torino al quale vuol dar seguito con un altro risultato utile per inseguire una salvezza che diventa sempre più complicata.

Formazioni, novità in casa giallorossa

Diverse novità nella formazione di Mourinho. Davanti a Rui Patricio, il trio difensivo sarà probabilmente composto da Mancini, Ibanez e Kumbulla vista l'assenza per squalifica di Smalling.

A centrocampo Wijnaldum dovrebbe timbrare la sua prima apparizione da titolare in coppia con il solito Cristante. Sulle fasce agiranno Karsdrop ed Shaarawy, con Pellegrini e Dybala dietro a uno tra Abraham e Belotti. Ballottaggio tra i due attaccanti con l'ex Torino che sembrerebbe favorito sull'inglese, che intanto ha tolto punti e maschera protettiva.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Ferrari, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Meité, Valeri; Tsadjout, Okereke. All. Ballardini.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Zalewski; El Shaarawy, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.