La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Non sarà facile programmare il mercato in previsione della stagione 2023-2024 considerando che la società bianconera non saprà se sarà protagonista in Champions League ed in generale nelle competizioni europee. Certa sembra la strategia di mercato basata sui giovani, da aggiungere a giocatori di esperienza come Di Maria, che potrebbe rimanere un'altra stagione. Oltre a Davide Frattesi del Sassuolo e a Carlos Augusto del Monza, la società bianconera starebbe valutando due giovani che si stanno mettendo in evidenza nel Lecce.

Si parla del centrocampista danese Morten Hjulmand, classe 1999 in scadenza di contratto con la società pugliese a giugno 2024 con opzione per la stagione successiva. A lui bisogna aggiungere lo spagnolo Joan Gonzalez, classe 2002 cresciuto nel Barcellona. Due giovani che potrebbero garantire equilibrio e qualità ad un centrocampo che potrebbe essere sempre più ringiovanito.

La Juventus potrebbe acquistare Carlos Augusto, Hjulmand e Gonzalez

Secondo alcune indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando ad una rosa sempre più giovane. Oltre a Carlos Augusto, terzino sinistro classe 1999 del Monza, piacerebbe un altro 24enne del campionato italiano, Davide Frattesi del Sassuolo, che garantirebbe qualità negli inserimenti al centrocampo bianconero.

Per giugno ci sarebbe l'idea Morten Hjulmand ma anche Joan Gonzalez. Il giocatore danese ha disputato fino ad adesso nel campionato italiano 22 match fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match ed 1 assist in Coppa Italia. Lo spagnolo arrivato dal Barcellona invece ha giocato fino ad adesso 23 match nel campionato italiano segnando 1 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 1 match di Coppa Italia. Entrambi hanno valutazione di mercato sostenibile per la società bianconera, così come Carlos Augusto, che è in scadenza di contratto con il Monza a giugno 2024. Costa invece circa 25 milioni di euro il nazionale italiano Davide Frattesi, che piacerebbe anche alla Roma.

Il mercato della Juventus

Sarà una Juventus sempre più giovane quella della stagione 2023-2024, in cui saranno valorizzati anche quei giocatori attualmente in prestito in altre società di Serie A. Ci si riferisce al ritorno di Rovella, che dovrebbe tornare a Torino dopo la stagione a Monza e giocarsi il posto da titolare, così come Cambiaso, che in questa seconda parte di stagione sta dimostrando tutta la sua bravura nel Bologna. Da valutare il futuro professionale di Koni De Winter, titolare nell'Empoli, dopo un inizio non ideale è migliorato moltissimo e potrebbe far parte della rosa bianconera nella stagione 2023-2024.