La Juventus è attesa da settimane impegnative sul fronte giudiziario con il caso plusvalenze che rimane il principale argomento di discussione dei giornali sportivi e non. La società bianconera è pronta a presentare il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni e ci sarebbe fiducia sul fatto che possa essere annullata la sentenza o eventualmente rimandata alla Corte Federale d'Appello. In tal caso la penalizzazione potrebbe essere ridotta di qualche punto, come spiegato da Michele Criscitiello. Il giornalista sportivo ha spiegato come la Juventus avrebbe riaperto il dialogo con la Federazione Italiana Giuoco Calcio ma ha parlato anche di una differenza importante fra il caso plusvalenze e la manovra stipendi.

Il giornalista Criscitiello sul caso plusvalenze

'A Torino hanno la consapevolezza che la Corte Federale ha fatto, come al suo solito, una sentenza con i piedi'. Queste le dichiarazioni di Michele Criscitiello in riferimento al caso plusvalenze. Dichiarazioni che lascerebbero intendere come ci sia la possibilità che la società bianconera possa ottenere l'annullamento o eventualmente una diminuzione della sanzione, attualmente di 15 punti di penalizzazione. Come è noto il Collegio di Garanzia del Coni, può annullare, confermare o eventualmente rimandare la sentenza alla Corte Federale d'Appello. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'I 15 punti di penalizzazione possono diventare 3, 5 o eventualmente 7'.

Secondo il giornalista sportivo la Juventus avrebbe riaperto i dialoghi con la Federazione Italiana Giuoco Calcio. aggiungendo che quest'ultima sarebbe consapevole della sua debolezza in questa vicenda giudiziaria.

Sulla manovra stipendi

La Juventus è attesa da un altro filone d'indagine, quello della manovra stipendi. Come è noto è stato prorogato di 40 giorni e di conseguenza l'iter procedurale dovrebbe iniziare a maggio come dichiarato di recente dal giornalista sportivo Gianni Balzarini.

Michele Criscitiello ha dato la sua considerazione anche su tale vicenda giudiziaria. Il giornalista sportivo ha aggiunto che la manovra stipendi è 'tutto un altro film rispetto alle plusvalenze‘. Parole importanti quelle del direttore di Sportitalia in riferimento all'altro filone d'indagine che potrebbe portare ad altri punti di penalizzazione.

La speranza per la società bianconera è di almeno diminuire o annullare la penalizzazione per il caso plusvalenze così da fronteggiare con tranquillità un'eventuale altra sanzione. Di certo è a rischio la qualificazione alla competizioni europee per la stagione 2023-2024, se così sarà non sono da scartare eventuali cessioni pesanti nel calciomercato estivo. Si parla ad esempio di un interesse di diverse società per Vlahovic.