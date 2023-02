La Juventus è attesa da settimane decisive fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Come dichiarato di recente dal tecnico Massimiliano Allegri la squadra deve cercare di vincere più partite possibili senza pensare alle vicende extra campo. Attualmente la classifica dice che la squadra bianconera ha 29 punti, a -10 dal sesto posto della Lazio e a -12 dal quarto posto. Il tutto in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, che potrebbe portare all'annullamento della penalizzazione ma anche alla conferma della stessa.

A parlare della situazione sportiva e giudiziaria della società bianconera è stato di recente Guido Vaciago, che ha dichiarato come non sia possibile fare previsioni sull'esito dei filoni d'indagine: questo stato di incertezza rende ancora più importante per il club che la Juventus ottenga più vittorie possibili in campionato.

Il giornalista sportivo Vaciago ha parlato della Juventus e dell'importanza di vincere più partite possibili

'L’incertezza posiziona la Juventus in più universi paralleli, sospesa fra la realtà del campo e la fantasia della giustizia sportiva: nessun ragionamento è possibile in queste circostanze'. Queste le dichiarazioni di Guido Vaciago a Tuttosport. Il direttore del noto giornale sportivo ha aggiunto: 'La Juventus è obbligata a vincere più match possibili'. Secondo Vaciago alla fine 'ci potrebbe essere una bella sorpresa, oppure se ne potrebbe evitare una brutta o bruttissima'.

Il caso plusvalenze

L'incertezza narrata da Vaciago è spiegata dal fatto che non si conosce l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, che può annullare, confermare o rimandare la sentenza del caso plusvalenze nuovamente alla Corte Federale d'Appello.

In tal caso la penalizzazione potrebbe essere riproporzionata, come spiega Michele Criscitiello, arrivando a -3, -5 o -7. Di certo sarebbe utile in previsione di un'eventuale qualificazione alle competizioni europee, attualmente la Champions League è lontana 12 punti.

La manovra stipendi

Il giornalista Criscitiello ha spiegato però che la manovra stipendi potrebbe essere un altro film rispetto al caso plusvalenze.

Se la penalizzazione per il caso plusvalenze potrebbe essere annullata o diminuita (il giornalista parla di sentenza della Corte Federale d'Appello 'fatta con i piedi') lo stesso non si può dire per la manovra stipendi, che potrebbe portare ad altri punti di penalizzazione a fine campionato. Come noto il filone d'indagine è stato prorogato di 40 giorni con l'iter procedurale che potrebbe iniziare a maggio: non è però escluso al riguardo che il tutto si risolva persino prima in caso di patteggiamento tra le parti.