Il Milan sfida nuovamente l'Inter dopo la disfatta in terra Saudita. Rossoneri che non vincono da inizio anno contro la Salernitana. Milan che è caduto in casa contro il Sassuolo e alla ricerca di una identità persa proprio nella finale di Supercoppa che invece ha rilanciato i nerazzurri. Una sfida che profuma sempre meno da scudetto, sempre più da sfida Champions League dato che sembra ormai inarrivabile il Napoli di Luciano Spalletti. Simone Inzaghi è alla ricerca della sua prima vittoria in campionato da quando siede in panchina dei padroni di casa contro il Milan.

Stefano Pioli non vede l'ora di uscire da questo momento di crisi. Due tecnici i cui destini sono quasi sempre stati agli opposti con il tecnico campione d'Italia che attualmente sta vivendo il suo peggior momento da quando ha preso la guida della squadra di via Rossi. Per il match saranno assenti i principali creatori di gioco, Brozovic dovrebbe accomodarsi in panchina, nemmeno convocato invece Ismael Bennacer. Dzeko e Lautaro dovrebbero guidare l'attacco di casa mentre grossi cambiamenti per il Milan dovrebbero portare Divock Origi al fianco Olivier Giroud con Leao che si accomoda in panchina. Emergenza in difesa per il Milan che dopo il poker incassato contro la Lazio, ha preso una manita in casa contro il Sassuolo e potrebbe imporre Pioli a scegliere una difesa a 3 con Kjær affiancato da Gabbia e Kalulu vista l'assenza di Fikayo Tomori.

In difesa Inzaghi invece deve gestire il caso Milan Skriniar. Il giocatore sembra avere l'appoggio della tifoseria, nonostante abbia comunicato il proprio addio a fine stagione. Il Calciomercato non ha portato i rinforzi desiderati dai tifosi per entrambe le squadre, lasciano le big a secco in una sessione che ha visto muoversi quasi esclusivamente le squadre di medio bassa classifica.

Davide Massa dirigerà l'incontro. Il fischietto di imperia sarà affiancato dagli assistenti Bindoni e Imperiale, dal quarto uomo Sozza. Al Var saranno presenti Mazzoleni e Fabbri. E' il suo primo derby della Madonnina, ma ha già trovato nel suo percorso 24 volte l'Inter e 17 il Milan.

Inter - Milan le quote e il pronostico

Padroni di casa con il netto favore del pronostico a 2,05 seguito dal pareggio X quotata 3,25 e la vittoria del Milan a 4. Viste le premesse potrebbe essere interessante l'under 2,5 quotato 1,85 il cui risultato opposto risulta avere praticamente le stesse quote. L'over 3,5 a 3,10 sembra una scommessa azzardata, ma molto interessante. Il risultato esatto con la quota più bassa è l'1-1 a 6,25 seguito dal 1-0 a 8 e dal 2-1 a 9,25. Lautaro Martinez sta a 5,5 seguito da Lukaku a 6 e Dzeko a 6,50 sono i giocatori dell'Inter indiziati a segnare il primo gol dell'incontro, per il Milan Olivier Giroud a 7,25 e Rafael Leao a 8,25 sono quelli che potrebbero sbloccare il match per i rossoneri.