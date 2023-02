Secondo le notizie di mercato delle ultime ore di casa Juventus riprese da tuttojuve.com, Adrien Rabiot potrebbe lasciare la formazione bianconera non rinnovando il suo contratto e svincolandosi così come parametro 0 nel prossimo giugno. Al suo posto, la Juve vorrebbe acquisire dalla Lazio MIlinkovic-Savic, mediano serbo che piacerebbe da tempo a Massimiliano Allegri.

Intanto indiscrezioni dalla Spagna testimonierebbero il Barcellona come attento osservatore di 3 calciatori della Juventus: Manuel Locatelli, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Rabiot dovrebbe lasciare i bianconeri ma potrebbe arrivare al suo posto Milinkovic-Savic

Al termine di questa stagione la Juventus potrebbe salutare in modo definitivo Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, secondo le indiscrezioni delle ultime ore, lascerà che il suo contratto con la formazione bianconera faccia il suo naturale decorso e che termini alla fine della stagione calcistica 2022/23 per poi svincolarsi come parametro 0 e raggiungere quella Premier League che tanto agognerebbe.

La Juve, che di conseguenza potrebbe perdere un calciatore ritenuto importante da Massimiliano Allegri, dovrebbe poi tornare sul mercato per rimpolpare un settore numericamente ridotto: il nome che metterebbe tutti d'accordo alla Continassa sarebbe principalmente uno, quello di Milinkovic-Savic.

Il mediano serbo della Lazio andrà in scadenza di contratto con i biancocelesti nel 2024 e stando alle notizie delle ultime settimane, tra il presidente Claudio Lotito e l'agente del calciatore Mateja Kezman non ci sarebbe l'accordo per convincere Savic a restare nella Capitale.

Inoltre, il recente passaggio in prestito di Luca Pellegrini, calciatore di proprietà della Juventus che la stessa ha girato dal Francoforte alla Lazio con la formula del diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro pagabili in cinque esercizi, verrebbe considerato come un possibile acconto per il pagamento di Milinkovic-Savic.

Il serbo, che verrebbe valutato dal presidente della Lazio per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, con l'operazione Pellegrini costerebbe alla Juventus una somma più contenuta e quindi più abbordabile per le attuali casse bianconere.

Mercato Juve, il Barcellona avrebbe messo nel mirino 3 calciatori bianconeri

Il Barcellona, secondo il portale spagnolo Fb Barcelona Noticias, avrebbe messo per la prossima sessione estiva di Calciomercato, gli occhi addosso a 3 elementi della Juventus, Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Manuel Locateli.

La società bianconera non vorrebbe cedere i due attaccanti, a meno di offerte monstre da oltre 80 milioni di euro ma farebbe un eccezione per quanto concerne il centrocampista italiano. Locatelli infatti, potrebbe lasciare la Juventus per una cifra fissata intorno ai 50 milioni di euro.