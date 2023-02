Una gara con tre punti pesanti in palio quella dello Stadio "Partenio - Lombardi" di Avellino dove sarà di scena la sfida tra la squadra di casa e il Crotone, seconda forza del torneo. Un match aperto ad ogni genere di risultato quella di lunedì 6 febbraio (ore 20:30) ma con una certezza: sia Franco Lerda che Massimo Rastelli dovranno provare ad ottenere la vittoria. Alla vigilia a parlare sono stati gli stessi allenatori, entrambi motivati dall'importanza dell'appuntamento.

Crotone, Lerda non può fallire

Con un distacco di otto punti dal Catanzaro il Crotone può ancora sperare nell'aggancio, difficile ma non impossibile.

Per riuscirci gli squali, reduci dal successo (1-2) maturato in casa della Juve Stabia nel turno infrasettimanale, dovranno cercare di vincere anche contro l'Avellino. "Incontriamo l’Avellino - ha dichiarato Lerda -, in questo mercato invernale si sono rinforzati ulteriormente e la vittoria fuori casa ha ricreato entusiasmo. Troveremo di fronte una squadra importante con giocatori di esperienza e qualità, che sanno giocare queste partite. Kargbo e Giron saranno convocati e faranno parte della trasferta. Mancherà Cuomo ma abbiamo a disposizione valide alternative".

Rastelli non si fida del Crotone

A presentare questa sfida in sala stampa è stato anche il tecnico degli Irpini, Massimo Rastelli.

"Affronteremo una grande squadra che ha delle qualità importanti e che nella sessione di mercato di gennaio si è ulteriormente rafforzata. Sicuramente non potremo sbagliare nulla, loro hanno calciatori che possono punirti in qualsiasi momento. Servirà una gara perfetta. Affrontare le grandi squadre? Quando scendi in campo contro questo genere di avversari sicuramente c'è una motivazione in più, noi comunque non ne abbiamo bisogno perché l'Avellino scende sempre in campo per dare il massimo.

C'è fiducia nella squadra, ci sono calciatori bravi che cerco di rendere ancor più bravi e calciatori con qualità sui quali bisognerà lavorare per renderli ancora più performanti".

Crotone e Avellino, recuperi e assenze

Avellino vs Crotone sarà caratterizzata dalle assenze di Cuomo per il Crotone e Russo per l'Avellino. Gli squali potranno però contare sui recuperi di Golemic, che tornerà disponibile dopo aver scontato un turno di squalifica, e di Kargbo e Giron, convocati dopo le esclusioni dagli ultimi match. L'Avellino invece avrà a disposizione due degli ultimi acquisti, Marconi e Tounkara, giunti nella sessione di mercato di gennaio. All'andata a vincere in Calabria furono gli squali per 2-0.