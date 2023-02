L'Inter avrebbe individuato i profili per potenziare la rosa del futuro. Si tratterebbe in primis di Angel Di Maria, che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza con la Juventus, e di Rodrigo De Paul che sarebbe seguito da tempo in vista del possibile addio di Roberto Gagliardini che ha il contratto in scadenza nel giugno 2023.

Per quanto riguarda la corsia destra, in caso di partenza di Denzel Dumries, l'erede potrebbe essere Wilfried Singo del Torino. In uscita potrebbe invece esserci Romelu Lukaku che, se non dovesse convincere, potrebbe ritornare al Chelsea ed essere offerto come pedina di scambio dai Blues per Victor Osimhen.

Al posto del belga, a Milano, potrebbe arrivare Anthony Martial del Manchester United.

Possibile sgarbo alla Juventus

L'Inter potrebbe dunque tentare l'affondo per Angel Di Maria ma solo se dovesse partire Joaquín Correa (piacerebbe in Spagna, al Siviglia). L'ex Lazio non ha soddisfatto le pretese dello staff tecnico e se arrivasse un'offerta da circa 20 milioni di euro sarebbe in uscita. Di Maria potrebbe essere un buon erede sempre che il Fideo decida di non restare alla Juventus, eventualità comunque ancora in piedi dato anche l'ottimo momento di forma e rendimento e il feeling finalmente nato tra l'ex PSG e l'ambiente bianconero. L'unico nodo sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio che percepisce a Torino.

Idea Martial se partisse Lukaku

Il Chelsea potrebbe decidere di richiamare nuovamente Romelu Lukaku, ora in prestito all'Inter. I Blues avrebbero in mente di utilizzarlo come contropartita tecnica per arrivare a Victor Osimhen del Napoli che avrebbe una valutazione di circa 80-90 milioni di euro. Se il belga non dovesse rimanere a Milano, il club meneghino potrebbe pensare a Martial che ha il contratto in scadenza nel 2024 con il Manchester United (allungabile per clausola di un altro anno fino al 2025).

L'ex Monaco non ha vissuto un'ottima esperienza in Premier e potrebbe essere un colpo simile a quello che portò Alexis Sanchez alla Pinetina.

Singo e De Paul per rinforzare la rosa di Inzaghi

Denzel Dumfries sarebbe sempre in vendita. Se dovesse arrivare un'offerta da circa 40 milioni di euro potrebbe partire la prossima estate.

Al suo posto potrebbe arrivare Singo del Torino che sarebbe valutato circa 30 milioni di euro: i nerazzurri al riguardo potrebbero offrire al club di Urbano Cairo un prestito con diritto di riscatto. L'Inter, inoltre, vorrebbe potenziare il centrocampo vista la possibile partenza di Roberto Gagliardini. Il nome per il futuro sarebbe sempre quello di Rodrigo De Paul che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro. Anche per l'ex Udinese si potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto. L'argentino sarebbe molto seguito anche da squadre come Juventus e Milan.