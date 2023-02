Uno dei giocatori che ha sicuramente deluso le aspettative in casa Inter in questi mesi è stato Joaquin Correa. Rispetto allo scorso anno, dal punto di vista fisico il Tucu ha avuto meno problemi ma comunque non è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano, con prestazioni spesso al di sotto della sufficienza. Ora l'attaccante argentino si è infortunato e rischia di stare fuori almeno un mese e al termine di questa stagione si discuterà del suo futuro visto che il club meneghino vorrebbe un elemento di maggiore affidamento. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Milan, visto che in rossonero il giocatore potrebbe trovare nuovi stimoli e adattarsi meglio ad un 4-2-3-1 o 4-3-3, giocando da esterno d'attacco.

La Juventus, invece, potrebbe fare qualcosa in mezzo al campo visto che a gennaio ha perso Weston McKennie, mentre a giugno andrà via Adrien Rabiot, che è in scadenza di contratto. Il nome che piace ai bianconeri è quello di Piotr Zielinski, che potrebbe lasciare il Napoli al termine di questa stagione se non rinnoverà il contratto, in scadenza a giugno 2024.

Il Milan penserebbe a Correa

La prossima estate Inter e Milan potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Joaquin Correa. Il rendimento del Tucu è stato al di sotto delle aspettative anche in questa stagione, nonostante Simone Inzaghi puntasse molto su di lui, tanto che si diceva lo avesse preferito all'eventuale arrivo di Paulo Dybala.

I numeri sono chiari, con soli tre gol e un assist messi insieme in diciassette partite di campionato, pur partendo spesso dalla panchina.

L'argentino potrebbe adattarsi bene nel modo di giocare di Stefano Pioli, anche se nel derby ha preferito cambiare passando al 3-5-2. Correa, infatti, nel 4-3-3 o 4-2-3-1 potrebbe giocare anche da esterno d'attacco, oltre ad essere schierato da seconda punta o da falso nueve.

Il giocatore a bilancio è iscritto per poco più di 15 milioni di euro ma le due società potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari, con il Milan che potrebbe offrire all'Inter il cartellino di Ante Rebic che, come Correa in nerazzurro, sembra essere alla fine di un ciclo in rossonero.

Zielinski nel mirino della Juve

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Zielinski per la prossima estate.

I bianconeri cercano rinforzi in mezzo al campo e il centrocampista polacco può essere la pedina giusta. Il Napoli sarebbe pronto a trattare per non rischiare di perderlo a parametro zero, avendo il contratto in scadenza a giugno 2024. La Juve potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 25 milioni di euro, praticamente il ricavato dalla cessione di McKennie se sarà riscattato dal Leeds.