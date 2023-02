La dirigenza dell'Inter potrebbe ricevere delle offerte in estate per Nicolò Barella, quindi per tutelarsi starebbe cercando di individuare un sostituto sul mercato per il centrocampo del futuro. Un nome che circola da qualche tempo è quello di Davide Frattesi del Sassuolo

L'idea Frattesi per il centrocampo dell'Inter

L'Inter non avrebbe alcuna intenzione di separarsi da Nicolò Barella, ma qualora dovesse arrivare un'offerta importante per il centrocampista, la società potrebbe discutere un suo trasferimento.

Il ventiseienne sardo Nicolò Barella detiene attualmente il record di presenze nella Serie A per quanto riguarda i calciatori nati dal 1997 in poi.

Sono molte le squadre europee ad aver messo gli occhi sul centrocampista dell'Inter, divenuto perno del gioco della squadra nerazzurra e uomo fondamentale per la vittoria dello scudetto 2021 sotto la guida di Antonio Conte.

Nel caso di un addio di Nicolò Barella, la dirigenza nerazzurra avrebbe individuato in Davide Frattesi il sostituto ideale per il centrocampo: il giocatore è valuta 30 milioni fissato dal Sassuolo.

L'Inter però avrebbe in mente di proporre una contropartita tecnica da inserire nella trattativa per ottenere dal Sassuolo almeno una decina di milioni di sconto sul cartellino di Frattesi; i nomi più gettonati in tal senso sono quelli di Agoume e Mulattieri, l'attaccante in prestito al Frosinone in Serie B.

La dirigenza nerazzurra potrebbe provare a proporre anche un prestito con diritto di riscatto, con accordo tra le parti come fu per Sensi e Politano, ma la dirigenza neroverde preferirebbe eventualmente una cessione a titolo definitivo del centrocampista.

Anche la Juventus sul centrocampista del Sassuolo

Anche la Juventus era stata accostata nel calciomercato invernale al giocatore del Sassuolo e sembrerebbe che i contatti tra il club torinese e gli agenti di Frattesi possano riprendere in estate.

Il giocatore gradirebbe come destinazione un club che possa giocare le coppe europee e l'attuale penalizzazione inflitta ai bianconeri di 15 punti in campionato per ora renderebbe complesso un suo passaggio in bianconero per la prossima stagione.

In questa prima parte di stagione in Serie A Davide Frattesi ha disputato 22 partite partendo sempre da titolare nella formazione neroverde, segnando 5 gol e raccogliendo 3 ammonizioni; ha un contratto con il Sassuolo fino al giugno 2026.