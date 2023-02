Nella prossima finestra estiva di calciomercato il Manchester United potrebbe fare un'offerta per Lautaro Martinez. L'argentino campione del mondo potrebbe essere infatti il rinforzo giusto individuato dall'eventuale nuova proprietà del club inglese.

Il Manchester su Lautaro: tutto dipenderebbe dalla nuova proprietà

Da qualche giorno il quotidiano inglese 'The Guardian' parla della possibilità di un cambio di proprietà societatio al Manchester United, con nuovi soci che potrebbero entrare nel club; tra questi figurerebbe pure l'emiro Tamim bin Hamad Al Thani, fondatore del fondo che controlla il Paris Saint Germain.

Alcuni rumor parlano di una possibile offerta di circa 4,5 miliardi di euro per l'acquisizione del pacchetto azionario del Manchester United, in un'operazione che non sarebbe in conflitto di interessi con il PSG, poichè effettuata tramite una struttura differente, solamente collegata all'emirp.

Qualora ciò dovesse verificarsi il club inglese avrebbe a disposizione un'ingente somma per rinforzare la rosa nel prossimo mercato estivo e un obiettivo potrebbe essere Lautaro Martinez.

L'attaccante dell'Inter piacerebbe molto a diversi club inglesi e il Manchester United vorrebbe anticipare la possibile concorrenza con un'offerta economica vicina ai 90 milioni di euro.

I numeri stagionali di Lautaro Martinez in questa stagione

Lautaro Martinez in questa stagione in nerazzurro ha finora disputato 22 partite segnando 12 reti e fornendo quattro assist in Serie A; in Champions League ha giocato sei partite con una rete all'attivo e due assist. Inoltre ha segnato il gol del definitivo 3-0 nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan a Ryhad.

L'attaccante argentino ha un contratto con l'Inter fino al giugno 2026 con uno stipendio annuo di 6 milioni di euro netti.

Anche il Chelsea sul giocatore dell'Inter

Secondo le ultime notizie di calciomercato anche il Chelsea sarebbe interessato all'attaccante nerazzurro; la nuova proprietà di Todd Boehly non pare intenzionata a frenare il suo predominio sul mercato e vorrebbe concludere un altro colpo importante nella prossima estate.

Lautaro Martinez sembrerebbe essere il giocatore giusto per rinforzare l'attacco dei 'blues', rimasto a secco anche nell'ultima gara di Champions League persa per 1-0 in casa del Borussia Dortmund. Le buone relazioni tra i due club, come evidenziato anche dal prestito di Lukaku e dal possibile interesse per Denzel Dumfries, potrebbero portare il Chelsea a formulare un'offerta per l'attaccante argentino nella prossima estate.