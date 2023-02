Nonostante le vicende giudiziarie in cui è coinvolta in queste settimane, non mancano le indiscrezioni di mercato per la Juventus in vista della prossima sessione estiva di trasferimenti.

Fra i giocatori seguiti dalla Juventus ci sarebbe Ivan Fresneda, terzino destro spagnolo del Real Valladolid. Il giocatore piacerebbe da tempo anche al Borussia Dortmund, ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi tedeschi il club giallonero potrebbe decidere di puntare su un altro laterale destro, ossia Lukas Klostermann, mollando quindi la presa su Fresneda.

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Ivan Fresneda a giugno

Il Borussia Dortmund in estate potrebbe acquistare di Lukas Klostermann, terzino tedesco classe '96 del Lipsia (in scadenza di contratto a giugno 2024) e quindi di conseguenza potrebbe "mollare la presa" per Fresneda, che gioca nello stesso ruolo.

Se ciò dovesse accadere, significherebbe per la Juventus avere una rivale in meno nell'arrivare a Ivan Fresneda, spagnolo del Valladolid classe 2004, che comunque sarebbe seguito anche da diverse società inglesi. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

In questa stagione Fresneda ha disputato finora 10 match nel campionato spagnolo, a cui bisogna aggiungere due presenze in Coppa del Re.

Il giocatore ha fatto la trafila nelle rappresentative giovanili della nazionale spagnola, con due presenze nell'under 18 e quattro match disputati nell'under 19. Il prossimo passo potrebbe essere per lui la convocazione nella nazionale under 21.

Fresneda potrebbe essere un rinforzo importante per la Juventus, anche in previsione della possibile partenza di Juan Cuadrado, uno dei giocatori della società bianconera in scadenza di contratto a giugno.

Il resto mercato estivo della Juventus: possibili operazioni a parametro zero

La Juventus, oltre a Cuadrado, potrebbe lasciar partire diversi altri giocatori a parametro zero a fine giugno: Alex Sandro, Angel Di Maria e Adrien Rabiot difficilmente prolungheranno la propria intesa contrattuale.

Per quanto riguarda i rinforzi la società bianconera dovrebbe lavorare soprattutto sul settore difensivo. Potrebbe ad esempio arrivare un centrale di difesa, oltre a un terzino sinistro: in tal senso piacerebbe in particolare Alejandro Grimaldo, il quale potrebbe liberarsi a parametro zero dal Benfica.