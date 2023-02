Il pareggio ottenuto sul campo della Sampdoria al Marassi di Genova nella serata di lunedì ha rimesso in discussione la posizione del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in vista della prossima stagione. Nonostante abbia vinto la Supercoppa Italiana e abbia strappato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, in un girone tutt'altro che semplice, che vedeva anche la presenze di Bayern Monaco e Barcellona, l'allenatore non sembrerebbe essere solido sulla panchina del club meneghino.

Ieri, tra l'altro, si è esposta anche la Curva Nord che ha criticato le scelte del tecnico, sottolineando come non sia riuscito a motivare i giocatori in partite meno sentite dal punto di vista emotivo.

In caso di effettivo cambio di allenatore in estate, il sogno dei nerazzurri sarebbe Diego Pablo Simeone, ma l'ipotesi più concreta risponderebbe al nome di Ivan Juric, che sta facendo bene sulla panchina al Torino.

Juric idea per l'Inter

L'Inter potrebbe cambiare guida tecnica al termine di questa stagione. Molto dipende dai risultati che conseguirà la squadra nerazzurra da qui a fine stagione. Simone Inzaghi non ha fatto male, avendo vinto già tre trofei in un anno e mezzo e portato il club per due volte consecutive agli ottavi di Champions League, traguardo che mancava da quasi 10 anni, con il sogno di qualificarsi ai quarti (visto che agli ottavi ci sarà il Porto, che sulla carta è alla portata della squadra nerazzurra).

Qualora comunque si decidesse per l'avvicendamento estivo, il club meneghino difficilmente potrà permettersi investimenti pesanti e per questo Diego Pablo Simeone dovrebbe restare solo un sogno, con Ivan Juric che pare invece un'ipotesi concreta. Il tecnico piacerebbe molto per il modo di giocare e anche perché ha un modulo molto simile a quello di Inzaghi e Conte e, dunque, non comporterebbe una rivoluzione dal punto di vista tattico.

La possibile Inter di Juric

Con Ivan Juric l'Inter si schiererebbe sempre con il 3-5-2, ma inevitabilmente ci sarebbero dei cambi puntando anche su profili più giovani e futuribili. In attacco, dunque, verrebbe messa in discussione la permanenza di Lukaku, con Thuram prima idea per sostituirlo visto che arriverebbe a parametro zero.

In mezzo al campo non è da escludere la partenza di Brozovic, con Kessié che piace sempre molto al club meneghino, con conseguente spostamento di Calhanoglu in cabina di regia. Sulla fascia destra invece Dumfries potrebbe essere ceduto per "fare cassa".

Questa potrebbe essere l'Inter di Juric nella prossima stagione, tenendo conto dei rumors di mercato delle ultime settimane:

Inter (3-5-2): Onana; Pavard (Scalvini), Acerbi, Bastoni; Buchanan (Darmian), Barella, Calhanoglu, Kessié, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.