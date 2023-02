Uno dei migliori giocatori dell'Inter in questa stagione è stato sicuramente Federico Dimarco. L'esterno italiano ha avuto un ottimo rendimento tanto da relegare in panchina in maniera stabile Robin Gosens e, soprattutto, non far rimpiangere Ivan Perisic, andato via l'estate scorsa in scadenza di contratto per accasarsi al Tottenham. Le sue sono state sempre prestazioni al di sopra della sufficienza e hanno attirato anche l'attenzione dei top club europei. In questi ultimi giorni si sarebbe interessato a lui l'Atletico Madrid, che cerca un esterno mancino di livello da regalare a Diego Pablo Simeone, ammesso che il Cholo resti a Madrid anche il prossimo anno.

Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Rafael Leao. Il fuoriclasse portoghese è in scadenza di contratto a giugno 2024 e senza il rinnovo sarà ceduto dal Milan per non rischiare di perderlo a parametro zero. Tanti i club interessati e nelle ultime ore c'è da registrare anche il possibile inserimento della Juventus.

La possibile offerta dell'Atletico Madrid all'Inter

Il nome di Federico Dimarco è finito sui radar di molti top club europei. Il classe 1997, che ha rinnovato il contratto con l'Inter lo scorso anno, in questa stagione ha collezionato ventidue presenze in campionato, segnando anche tre gol e collezionando un assist. Le sue prestazioni non hanno fatto rimpiangere Ivan Perisic, nonostante il croato fosse stato probabilmente il miglior calciatore nerazzurro nella scorsa estate.

Su di lui avrebbe messo gli occhi soprattutto l'Atletico Madrid, che cerca un innesto di livello sulla fascia mancina, visto che l'anno scorso a destra è arrivato Molina dall'Udinese. Trattativa non semplice, visto che l'Inter valuta Dimarco almeno 40 milioni di euro, ma i Colchoneros potrebbero avere una pedina di scambio per abbassare l'esborso economico.

Il nome è quello di Alvaro Morata, visto che in estate potrebbe andare via Correa e si dovrà ragionare sulla permanenza di Romelu Lukaku. Oltre allo spagnolo potrebbe essere pronto un conguaglio sui 20 milioni di euro, dovrà poi essere l'Inter a decidere se accettare o meno la proposta.

La possibile proposta della Juventus per Leao

Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan la prossima estate se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024. I rossoneri, infatti, non vogliono rischiare di perderlo a parametro zero. Sul portoghese negli ultimi giorni si sarebbe fatta sotto anche la Juventus, che sarebbe pronta a fare un tentativo tra qualche mese se dovesse esserci l'apertura alla cessione. Le due società potrebbero anche intavolare un clamoroso scambio, con i bianconeri che metterebbero sul piatto il cartellino di Dusan Vlahovic, visto che il Milan ha bisogno di un centravanti di livello.