Al termine di questa stagione l'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio reparto avanzato. Si può dire praticamente che quasi nessuno è sicuro di restare a Milano, visto che l'unico al momento nei piani del club è Lautaro Martinez, mentre tutti gli altri sono in discussione per motivi diversi tra loro.

Romelu Lukaku è in prestito dal Chelsea e bisognerà discutere con i Blues per rinnovarlo eventualmente per un altro anno. Edin Dzeko è in scadenza di contratto e sebbene ci sia la volontà di rinnovare andrà trovato l'accordo, mentre Joaquin Correa ha finora deluso e, dunque, potrebbe essere ceduto a giugno.

Il club meneghino si sta guardando intorno e sono tanti i nomi che sono stati accostati alla società nerazzurra in questa settimane. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Angel Di Maria, che rappresenterebbe il grande sogno di mercato a parametro zero per alzare notevolmente il livello tecnico.

Di Maria nel mirino dell'Inter

Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da qualche problema fisico di troppo e, probabilmente, con la testa rivolta anche al Mondiale in Qatar, in queste prime settimane del 2023 Angel Di Maria sta trascinando la Juventus e ogni volta che scende in campo delizia il pubblico e gli addetti ai lavori con le sue giocate. Anche contro lo Spezia è stato decisivo segnando il gol che ha chiuso la partita al 66', pochi minuti dopo il suo ingresso in campo non essendo partito dal primo minuto.

Il Fideo è finito nel mirino dell'Inter, che sogna il grande colpo e potrebbe fare un tentativo basandosi sull'ottimo rapporto che c'è tra Di Maria e Lautaro Martinez, che al momento sembra essere l'unico certo della permanenza a Milano, tanto che dal prossimo campionato potrebbe essere designato come il nuovo capitano della squadra nerazzurra.

La possibile strategia dell'Inter

Per l'Inter arrivare a Angel Di Maria non sarà semplice. Il Fideo ha il contratto in scadenza a giugno con la Juventus e potrebbe non rinnovare [VIDEO]: il suo desiderio sarebbe quello di chiudere la carriera in Argentina.

Non è da escludere, però, un altro anno ad alti livelli in Europa e per questo motivo la società nerazzurra potrebbe fare un tentativo per soffiare il fuoriclasse alla società bianconera, in caso di mancato rinnovo.

Per farlo, però, sarà necessaria la cessione di Joaquin Correa, che già lo scorso anno avrebbe bloccato l'arrivo di Paulo Dybala. Con la partenza del 'Tucu', il club meneghino avrebbe infatti la liquidità per andare a coprire l'ingaggio da 7 milioni netti a stagione e si libererebbe uno slot in avanti.