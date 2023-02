Uno dei giocatori accostati all'Inter, in queste ultime ore, è sicuramente Franck Kessié che, a Barcellona, non sembra essersi ambientato, dopo che i blaugrana lo hanno tesserato a parametro zero la scorsa estate: l'ivoriano era andato in scadenza di contratto con il Milan. Il giocatore piace molto ai nerazzurri da molto tempo, tanto che il club meneghino aveva fatto un tentativo prima del trasferimento in Spagna, senza, però, avere successo. Adesso la situazione è drasticamente cambiata e il giocatore potrebbe accettare di ritornare a Milano, ma questa volta sull'altra sponda del Naviglio.

L'Inter ci prova per Kessié

L'Inter è alla ricerca di un centrocampista che possa abbinare quantità e qualità e, per questo motivo, avrebbe messo gli occhi su Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano non riesce a trovare molto spazio sotto la gestione del Barcellona di Xavi e, per giocare con continuità, potrebbe esser ceduto già a giugno. Kessié, finora, ha collezionato solamente 13 presenze in campionato (ma solo 2 da titolare), con un solo assist. L'ex Milan guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus, un ingaggio importante che il Barcellona potrebbe anche decidere di alleggerire dal bilancio societario cedendolo in prestito con riscatto, anche perché il giocatore, in meno di un anno, ha visto ridursi drasticamente il proprio valore di mercato: da circa 50 milioni di euro dello scorso giugno a poco più di 30 milioni attuali.

Un assist per l'Inter potrebbe arrivare proprio da un ex compagno di squadra dell'ivoriano e, attualmente, pedina indispensabile della rosa nerazzurra: Hakan Calhanoglu. Il turco è completamente entrato nel cuore dei tifosi dell'Inter. Ecco perché ora vorrebbe che il suo grande amico Kessié facesse la stessa cosa, senza alcun timore di dover giocare contro la squadra rivale.

I due si sarebbero scambiati messaggi continui per capire la fattibilità dell'affare. Kessié ha voluto sondare la situazione dal punto di vista ambientale.

Il possibile centrocampo dell'Inter con Kessié

Kessié sarebbe un colpo importante per la squadra di Simone Inzaghi. Parliamo di un centrocampista in grado di interpretare al meglio i diversi moduli: può giocare in un reparto a 2 o in un reparto a 3, poco cambia.

L’ivoriano è dotato di una notevole struttura fisica e gamba che gli permettono di essere efficace in diverse zone del campo.

Kessié potrebbe, dunque, dare un notevole apporto all'Inter, favorendo anche le possibili rotazioni. Nell’Inter, sicuramente, potrebbe ricoprire tutti i ruoli del centrocampo: sarebbe un perfetto centrocampista da schierare davanti alla difesa o una mezzala dalle caratteristiche di corsa e copertura. Un calciatore con la sua fisicità, unita alla sua capacità di inserimento e di copertura del campo, si plasmerebbe bene con il resto della squadra, garantendo equilibrio in tutte le zone del campo. E in più consentirebbe a Calhanoglu e Brozovic di occuparsi meno della fase di interdizione e maggiormente di quella d'impostazione.