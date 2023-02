L'Inter ha concluso la propria campagna acquisti invernale senza fare nulla né in entrata, né in uscita. I nerazzurri hanno dovuto fare i conti con il caso Milan Skriniar, che alla fine è rimasto e andrà via a parametro zero tra qualche mese, avendo già un accordo con il Paris Saint Germain. In entrate, però, sicuramente qualcosa verrà fatta, anche in mezzo al campo, dove andrà via Roberto Gagliardini, anche lui in scadenza di contratto, ma occhio anche ai big, con Nicolò Barella che sembra essere l'unico intoccabile. In entrata il sogno della società nerazzurra risponderebbe al nome di Thiago Alcantara, che il Liverpool non sembra ritenere più indispensabile e per questo potrebbero aprirsi le porte della cessione.

Il Milan la prossima estate farà sicuramente qualcosa al centro dell'attacco. Andrà via Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe ritirarsi, ma ci sono dubbi anche su Olivier Giroud, che è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato. La società rossonera, dunque, comincia a guardarsi intorno e il nome che piacerebbe sarebbe quello di Duvan Zapata.

Inter su Thiago

L'Inter potrebbe fare qualcosa di importante in mezzo al campo la prossima estate se dovessero esserci uscite eccellenti oltre a Roberto Gagliardini, che non rinnoverà il contratto in scadenza. Il grande sogno dell'Inter sarebbe Thiago Alcantara, che non sembra rientrare più nei piani di Jurgen Klopp al Liverpool.

In questa stagione il centrocampista spagnolo ha collezionato tredici presenze in Premier League, senza riuscire a timbrare mai il cartellino.

Nell'Inter il giocatore potrebbe andare a ricoprire il ruolo di regista, con Hakan Calhanoglu che tornerebbe, dunque, a giocare in maniera stabile da mezzala. I Reds sarebbero pronti a lasciare andare Thiago Alcantara per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, ma non è da escludere uno scambio alla pari che coinvolga Marcelo Brozovic, che in questa stagione è stato spesso ai box per problemi fisici.

Operazione che permetterebbe all'Inter di realizzare anche una plusvalenza con il croato, che ormai a bilancio è iscritto quasi a zero.

Milan su Zapata

Il Milan è alla ricerca di un centravanti importante per la prossima stagione visto che Olivier Giroud non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno. I rossoneri avrebbero messo gli occhi su Duvan Zapata, che l'Atalanta non ritiene più indispensabile.

Il centravanti colombiano in questa stagione ha perso con il tempo la titolarità a causa dell'esplosione di Hojlund, e ha collezionato tredici presenze mettendo a segno una rete. La sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro, ma il Milan potrebbe mettere sul piatto 5 milioni di euro e il cartellino di Junior Messias, valutato sui 10 milioni di euro.