Uno dei giocatori di Serie A che sta ben figurando negli ultimi mesi è l'attaccante dell'Atalanta Rasmus Winther Højlund.

Il danese classe 2003 avrebbe destato l'interesse anche di vari top club della Premier League, ma anche l'Inter starebbe pensando a lui per l'attacco del futuro, soprattutto in caso di mancato proseguimento del rapporto con Lukaku.

L'idea per l'attacco dell'Inter: Hojlund dall'Atalanta

La stagione del bomber atalantino Hojlund avrebbe portato la dirigenza interista a voler valutare un suo ingaggio per la prossima stagione; l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta starebbe muovendosi per concretizzare un'offerta all'Atalanta nella prossima sessione di mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, l'attaccante danese dell'Atalanta potrebbe aver già raggiunto un valore di circa 40-45 milioni di euro, ma a queste cifre solamente i club inglesi potrebbero entrare nella trattativa; l'Inter invece potrebbe provare ad anticipare la concorrenza, ma non avrebbe ancora la disponibilità della liquidità necessaria per effettuare una proposta concreta.

Nella prossima sessione di mercato il club nerazzurro infatti punterà su una cessione eccellente per ricavare il budget necessario per operare efficacemente con nuovi rinforzi per la rosa della prossima stagione; l'attaccante danese dell'Atalanta sembrerebbe essere il preferito per un importante investimento di prospettiva.

Intanto, peraltro, l'Inter starebbe riflettendo sulla permanenza di Lukaku e l'eventuale rinnovo del prestito di Big Rom con il Chelsea sarebbe in discussione, con il belga ancora incerto di una propria permanenza in nerazzurro; questo potrebbe aprire le porte per una valutazione dell'Inter verso un nuovo profilo nel ruolo.

Rasmus Højlund: l'attaccante scoperto dall'Atalanta

L'attaccante danese è stato acquistato dall'Atalanta in estate dallo Sturm Graz per circa 17,4 milioni di euro grazie al lavoro di scouting del direttore sportivo Tony D'Amico che è riuscito a portare in Italia il talento ventenne.

Le statistiche di Rasmus Hojlund in Austria erano state importanti: nove reti in 18 presenze nel campionato austriaco con lo Sturm Graz, che aveva comprato l'attaccante dal Copenaghen per 1,8 milioni di euro.

In questa stagione a Bergamo Rasmus Højlund ha disputato 18 partite, con un minutaggio pari al 53% rispetto al totale, segnando cinque reti e fornendo due assist ai propri compagni; in Coppa Italia ha giocato due partite con una rete.

Lo stipendio del danese si aggira intorno ai 600.000 euro e ha un contratto con il club bergamasco fino al giugno 2027.