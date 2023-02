Il Napoli allenato da Luciano Spalletti non sbaglia un colpo e vince facilmente con la Cremonese ultima della classe, con un sonoro 3 a 0. Inoltre, gli azzurri grazie al pareggio per 0 a 0 tra Sampdoria e Inter allungano di altri 2 punti sui nerazzurri ed ora il Napoli è a +15 punti sulla seconda in classifica.

Dunque, i partenopei mettono a repertorio un'altra giornata storica nel segno dei gemelli del gol. Infatti, Kvaratskhelia apre, Osimhen conferma. Gli uomini allenati da Spalletti vincono facilmente, con il minimo sforzo contro i calciatori allenati da Ballardini.

Dopo i due gol degli attaccanti azzurri, il subentrato Elmas ha messo il punto esclamativo con il suo gol del 3 a 0 finale. Il macedone rappresenta a tutti gli effetti il ​​dodicesimo uomo di questa meravigliosa orchestra azzurra.

Sintesi della partita

Il Napoli parte subito forte allo stadio Maradona e al 6' il capitano Di Lorenzo è già vicino alla rete del vantaggio, ma il portiere della Cremonese Carnesecchi riesce ad evitare il pericolo. Gli uomini di Ballardini però non vogliono solo chiudersi in difesa e cercano anche di attaccare. Infatti, nei primi 15 minuti di gioco, l'ultima in classifica colleziona diversi calcio d'angolo e spaventa gli azzurri, anche se nessuna azione impensierisce Alex Meret.

Al 22' minuti però, il georgiano Kvaratskhelia fa tutto lui, prima controlla la palla sulla linea di fondo, poi si accentra e con un tiro rasoterra mette a segno la rete del vantaggio. L'esterno azzurro ha quindi messo a segno il suo nono gol in campionato nel giorno del suo 22esimo compleanno. Finisce il primo tempo e il tecnico azzurro entra pensieroso negli spogliatoi, in quanto ha visto i suoi poco brillanti e che hanno corso qualche rischio di troppo.

Il sogno scudetto azzurro prende sempre più forma

Il secondo tempo inizia sula falsa riga del primo, con il Napoli che attacca e la Cremonese che si difende in maniera ordinata e prova a ripartire. Poi però, arriva il lampo che chiude la partita. In particolare, sull'ennesimo angolo di Zielinski, Carnesecchi salva ancora ma non basta.

Infatti, Kim è sul secondo palo e riesce a tenere vivo il pallone e Osimhen da un metro non può sbagliare. Il nigeriano mette a segno la diciassettesima rete in campionato e continua ancora a dominare la classifica cannonieri della Serie A. L'attaccante azzurro continua a viaggiare ad una media incredibile e punta al record di gol di Higuain in maglia azzurra nella stagione 2015-16.

Il sigillo definitivo poi viene messo a segno dal nuovo entrato Elmas. Il resto è solo applausi di un Maradona sold out che dopo una bella partita canta a squarciagola “La capolista se ne va”.

Questa volta nel capoluogo campano, la scaramanzia lascia il tempo che trova, perché 15 punti di vantaggio sono una distanza incredibile e mai come ora il sogno scudetto prende sempre più forma.