La Juventus 2023-2024 potrebbe essere condizionata dalle vicende giudiziarie nelle quali si trova attualmente coinvolta. C'è il rischio che la squadra non disputi le prossime competizioni europee, e ciò avrebbe delle conseguenze non solo economiche ma anche tecniche. Infatti, in caso di mancato accesso alla Champions League, alcuni giocatori potrebbero decidere di lasciare la formazione bianconera.

Tra i calciatori che hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 c'è Angel Di Maria, il quale potrebbe anche decidere di prolungare di un altro anno la sua permanenza nella squadra bianconera.

Il campione argentino avrebbe rivelato ad alcuni compagni di squadra di trovarsi bene a Torino. Tuttavia, prima di parlare di un'eventuale intesa per il rinnovo del vincolo contrattuale, El Fideo vorrebbe solo pensare a giocare le prossime partite per continuare a dare un contributo importante alla squadra di Allegri come ha fatto nel match di ritorno di Europa League contro il Nantes.

Grazie alla tripletta di Di Maria, infatti, la Juventus si è qualificata agli ottavi di finale della competizione europea ed ora è attesa dal doppio match con il Friburgo.

Di Maria potrebbe rimanere alla Juventus anche nella stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Angel Di Maria potrebbe restare alla Juventus anche nella stagione 2023-2024.

Il fuoriclasse argentino starebbe pensando di prolungare il contratto con la Vecchia Signora di un altro anno, trovandosi bene a Torino.

In una recente intervista a Espn Argentina Di Maria ha sottolineato come per lui sia importante rimanere nel calcio europeo per sperare in una convocazione nella Copa America 2024 con la nazionale argentina.

Gianluca Pessotto, responsabile della Primavera della Juventus, ha evidenziato che la società bianconera spera in una permanenza del Fideo, aggiungendo che un'eventuale vittoria dell'Europa League o della Coppa Italia potrebbe rappresentare un incentivo per convincere il campione sudamericano a restare per un'altra stagione.

Il mercato della Juventus: Paredes non dovrebbe essere riscattato

Mentre per Di Maria la Juventus auspica una conferma, diversa è la situazione di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, arrivato alla Continassa in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint-Germain, molto probabilmente non verrà acquistato a titolo definitivo.

Invece, per quanto riguarda Alex Sandro e Juan Cuadrado, entrambi sono in scadenza di contratto a giugno e difficilmente rinnoveranno con il club piemontese. Potrebbe invece rimanere a Torino Adrien Rabiot anche se, come nel caso di Di Maria, potrebbe essere decisiva la qualificazione alla Champions League per la stagione 2023-2024.