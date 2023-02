Secondo un'indiscrezione di mercato delle ultime ore il Paris Saint Germain sarebbe interessato al centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic in vista della prossima estate. Per arrivare al croato, il club transalpino sarebbe disposto a proporre in cambio il cartellino di Leandro Paredes, più una cifra cash.

L'idea del Paris Saint Germain per arrivare a Brozovic

Il club parigino starebbe già lavorando sul mercato in vista della prossima stagione e dopo l'ingaggio di Milan Skriniar sarebbe pronto a un'offerta importante per il cartellino di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista nerazzurro è finito nelle mire del PSG da diverse stagioni e già nel 2020 si era vociferato di un possibile scambio tra i due club, poi finito in nulla, dopo il rinnovo del contratto del croato all'Inter.

Il PSG però non avrebbe del tutto rinunciato alla pista Marcelo Brozovic e ora starebbe valutando una proposta da mettere sul tavolo delle trattative in estate: il club parigino vorrebbe inserire oltre a una cifra "cash" anche il cartellino di Leandro Paredes, che rientrerà probabilmente a Parigi nel prossimo luglio, salvo un eventuale riscatto da parte della Juventus.

La situazione di Leandro Paredes: la Juventus ha il diritto di riscatto ma potrebbe non esercitarlo

Il centrocampista argentino è attualmente alla Juventus, in prestito con diritto di riscatto, appunto dal Paris Saint Germain.

Ma secondo alcune indiscrezioni, la Juve non sembrerebbe intenzionata a riscattare Paredes, che quindi in tal caso tornerebbe a Parigi dal 1° luglio.

Leandro Paredes finora in questo stagione ha giocato 13 partite in Serie A con la Juventus (senza gol né assist all'attivo), mentre in Champions League ha disputato quattro partite, fornendo un assist.

Il campione del mondo ha un contratto in scadenza coi parigini nel giugno 2024; per questo motivo il club parigino probabilmente proverà a vendere il giocatore o ad inserirlo in nuove trattative già in questa estate 2023, come ad esempio quella per Marcelo Brozovic.

L'Inter, come accennato, aveva già rifiutato nell'estate del 2020 l'eventuale scambio tra i due centrocampisti e secondo le indiscrezioni che filtrano da Appiano Gentile anche in questo caso ci potrebbe essere un rifiuto della cessione di Marcelo Brozovic, considerato dal club nerazzurro uno dei perni del centrocampo del presente e del futuro.