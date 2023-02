La Juventus si gioca molto in questo finale di stagione in previsione dell'annata calcistica 2023-2024. La sensazione (ed in parte certezza anche per la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze) è che difficilmente la qualificazione alle competizioni europee passerà dal campionato, considerato il distacco dai primi posti. In attesa di Salernitana-Juventus [VIDEO] la squadra di Allegri è a -15 dal sesto posto del Milan, che varrebbe la partecipazione alla Conference League. Proprio per questo la possibilità di giocare le competizioni europee potrebbe dipendere soprattutto dal cammino in Coppa Italia ed in Europa League per la società bianconera.

Vincere la coppa nazionale significherebbe giocare almeno l'Europa League, trionfare invece nella competizione europea garantirebbe la partecipazione alla Champions League 2023-2024.

A meno di sanzioni clamorose da parte della Uefa, possibilità a cui in questo momento la società bianconera non vorrebbe considerare. Ne ha parlato di recente Giovanni Albanese in un suo articolo sulla Gazzetta dello Sport, sottolineando l'importanza anche dal punto di vista economico di vincere Coppa Italia ed Europa League.

L'importanza di vincere la Coppa Italia e/o l'Europa League

'Oltre ai soldi, infatti, la squadra che vince la Coppa Italia ha diritto ad accedere all’Europa League, che non sarebbe preziosa quanto la Champions ma garantirebbe almeno un palcoscenico europeo', sono queste le dichiarazioni di Giovanni Albanese in un suo articolo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport.

Il giornalista sportivo parla anche dell'importanza nel vincere anche l'Europa League aggiungendo che la vittoria significherebbe qualificarsi ai gironi di Champions League per la stagione 2023-2024. Come sottolineato dal giornalista sportivo: 'anche l'Europa League diventa una strada da battere con impegno e determinazione, considerato che l’organico bianconero avrebbe tutte le carte in regola per puntare al successo finale'.

In merito invece alla possibile vittoria della Coppa Italia ha sottolineato: 'La squadra che vince la Coppa Italia quest’anno incassa circa 10 milioni: 7 per aver conquistato il trofeo (l’altra finalista ne prende 5) e circa 3 complessivi per gli altri turni superati'.

Juve: gli impegni in Coppa Italia e in Europa League

La Juventus dopo la vittoria contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia sfiderà l'Inter di Simone Inzaghi, il 4 aprile l'andata della semifinale, il ritorno il 25 aprile.

Per quanto riguarda invece i sedicesimi di finale di Europa League contro il Nantes, l'andata si disputerà giovedì 16 febbraio all'Allianz Stadium di Torino, il ritorno il 23 febbraio in terra francese.