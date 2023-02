Dopo la vittoria dell'Inter nel derby contro il Milan per uno a zero (gol di Lautaro Martinez al 34') Antonio Cassano ha voluto esprimere la sua opinione sulla partita e ritornare sul giudizio sul tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dicendo che "Spalletti è dieci volte più forte di Inzaghi."

L'analisi di Antonio Cassano sul derby

L'ex fantasista di Inter e Milan ha voluto commentare il risultato del derby in una diretta sulla BoboTV sottolineando come la squadra nerazzurra abbia dominato la partita in lungo ed in largo, senza concedere nulla all'avversario ma anzi tenendo sempre il pallino del gioco: "L'Inter ha dominato, è stato un derby senza storia dall'inizio alla fine".

Cassano ha voluto criticare anche l'atteggiamento del Milan ritenuto eccessivamente passivo dall'ex calciatore, attribuendo la maggior parte delle colpe al tecnico rossonero Stefano Pioli: "Pioli ha lasciato all'Inter la scelta su cosa fare nella partita, ha buttato via tutto il lavoro degli ultimi tre anni".

Il giudizio di 'Fantantonio' su Pioli è perentorio: "Ha fatto una cosa bruttissima, il peggior primo tempo del Milan in questa stagione, poi ho visto l'allenatore in confusione nella ripresa."

Il giudizio di Cassano su Simone Inzaghi

L'ex calciatore ha voluto esprimersi soprattutto sul tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, definendo le sue dichiarazioni come "utili solo per coprirsi le spalle, ha la rosa più forte di tutta la Serie A ma si trova a 13 punti di distanza dal Napoli capolista; secondo me Spalletti è dieci volte più forte di lui."

Cassano ha continuato sottolineando che l'Inter ha dimostrato nel derby di essere più forte del Milan, ma questo secondo l'ex fantasista "non è una novità."

La stagione del tecnico piacentino secondo Cassano potrebbe trovare una svolta "se raggiungesse la Champions, vincendola, allora potrebbe davvero salvare la stagione, altrimenti credo che l'Inter sarà costretta ad un cambio in panchina per la prossima annata".

Secondo Cassano Inzaghi è il responsabile del mancato scudetto dello scorso anno

Secondo l'ex calciatore "Simone Inzaghi non dovrebbe essere esaltato per aver vinto il derby o qualche coppettina secondaria come possono essere la Supercoppa e la Coppa Italia; oggi però si trova a meno tredici dal Napoli che ha il sesto monte ingaggi della Serie A, fossi Inzaghi un po' di vergogna la proverei."

In chiusura Cassano ha voluto ricordare come anche la scorsa stagione Inzaghi sia stato a suo avviso responsabile del mancato scudetto: "L'anno scorso poi ha fatto un disastro che ha provato ad aggiustare con due coppette, ma non può bastare anche quest'anno."