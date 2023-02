La Juventus è al lavoro per definire anche il mercato da portare avanti nel Calciomercato estivo. In questo momento le esigenze sono altre, ovvero il calcio giocato e le vicende giudiziarie ma è inevitabile anche fare delle valutazioni in previsione della stagione 2023-2024. Bisognerà capire quali saranno i giocatori che faranno parte della rosa bianconera: nonostante le smentite del direttore tecnico Calvo, prima di Salernitana-Juventus, non sarebbe così certa la conferma di Pogba. Secondo le ultime notizie di mercato, non sarebbe da scartare la possibilità di una rescissione contrattuale del centrocampista.

Il francese guadagna circa 7 milioni di euro a stagione più bonus che potrebbero portare il giocatore anche a guadagnare 10 milioni di euro a stagione. Saranno decisive queste settimane: se Pogba non dovesse recuperare in maniera ottimale entro febbraio, l'ipotesi di rescissione potrebbe diventare concreta. La Juventus non avrebbe gradito la gestione dell'infortunio del giocatore che ha deciso di posticipare l'intervento al menisco a luglio per decidere una terapia conservativa che non è servita. Da qui l'intervento a settembre ed un recupero che è lento, anche perché il giocatore continuerebbe ad avere fastidi al ginocchio, fastidi che non gli danno la possibilità di giocare.

Possibile la rescissione contrattuale di Pogba

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non è da scartare l'ipotesi di una rescissione del contratto di Paul Pogba. Molto dipenderà dal recupero dal giocatore, se non dovesse farlo in queste settimane, la società bianconera potrebbe decidere di valutare questa possibilità. Anche perché la società bianconera, nonostante le smentite di Francesco Calvo, non avrebbe gradito la gestione dell'infortunio del francese.

Intanto Allegri, nella conferenza stampa di presentazione del match contro la Fiorentina, ha sottolineato che non si conoscono i tempi di recupero di Pogba. Possono essere 20 giorni come di più, ha spiegato il tecnico, segnale evidente che non si possano fare previsioni per un problema che fatica ad essere superato, nonostante il ginocchio di Pogba sia a posto dal punto di vista medico.

La speranza è che possa recuperare per il ritorno del match contro il Nantes, previsto il 23 febbraio in terra francese.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire il mercato estivo anche in base al recupero di Pogba. Se dovesse lasciare Torino non è da scartare l'arrivo di un centrocampista importante, si parla di Sergej Milinkovic Savic. Sono in scadenza di contratto diversi giocatori, fra questi Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.