La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a giugno. Di certo alcuni giocatori non stanno dando un grande contributo, non aiutati neanche dall'ambiente e dai tifosi allo stadio. È il caso di Moise Kean, fischiato dai sostenitori bianconeri già prima del suo ingresso contro la Fiorentina. Un atteggiamento che ha infastidito Allegri, che si è rivolto in maniera decisa al gruppo dei tifosi che avevano criticato preventivamente Kean. intanto la punta continua ad avere estimatori nel calcio europeo, fra le società che starebbero valutando l'acquisto del giocatore ci sarebbe anche il Real Madrid, alla ricerca di un giovane come alternativa nel settore avanzato.

A confermarlo è la stampa spagnola, dopo che si era parlato di un interesse del Real Madrid anche per Vlahovic e Chiesa.

Possibile offerta del Real Madrid per Kean nel calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli il Real Madrid starebbe valutando l'acquisto di Moise Kean. Il giocatore bianconero piace perché può giocare in tutti i ruoli del settore avanzato e ha dimostrato nella sua esperienza professionale nel Paris Saint Germain di garantire diversi gol. Anche in quell'attuale sta dando il suo contributo, in questa stagione fino ad adesso ha disputato 27 match fra campionato italiano, Coppa Italia e Champions League segnando 6 gol. La società bianconera lo riscatterà a giugno dall'Everton essendo l'obbligo di acquisto per un totale di circa 37 milioni di euro.

Una somma importante, la società bianconera potrebbe cederlo più o meno alla stessa somma. Il Real Madrid starebbe valutando anche altri giocatori della rosa bianconera, si era parlato di un interesse per Locatelli qualche settimana fa, piacciono molto anche Vlahovic e Chiesa in previsione di una possibile partenza a fine stagione di Benzema.

Il francese è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società spagnola.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche in previsione di rinforzi. La società bianconera dovrebbe dare fiducia a giocatori attualmente in prestito in società di Serie A come Cambiaso (attualmente al Bologna), Rovella (Monza) e De Winter (Empoli).

Potrebbero arrivare un terzino ed un altro centrale difensivo, anche in considerazione delle possibili partenze di Alex Sandro e Juan Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno. Per quanto riguarda il centrocampo molto dipenderà dal recupero di Pogba, se non dovesse recuperare in maniera ottimale dal problema al menisco potrebbe arrivare un centrocampista.