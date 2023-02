La Juventus è pronta a ripartire da Federico Chiesa. Sarà una seconda parte di stagione condizionata da vicende giudiziarie ma bisognerà fare il massimo sul campo. Di certo Allegri avrà un uomo in più, il centrocampista italiano in una recente intervista prima a Tuttosport e poi alla Gazzetta dello Sport ha raccontato gli ultimi mesi, dall'infortunio al ginocchio che lo ha condizionato ma anche soffermandosi sugli ultimi risultati della Juventus.

Parole importanti anche per Dusan Vlahovic, i due hanno giocato insieme nella Fiorentina e come dichiarato dal centrocampista c'è sempre stata grande intesa.

La speranza è che possano ritrovarla quanto prima anche nella squadra bianconera. Elogi anche a due giocatori del Napoli, Osimhen e Kvaraskhelia, che stanno evidentemente trascinando il Napoli e hanno dato un contributo importante al primo posto in classifica della squadra campana.

Il giocatore Chiesa ha parlato della stagione fin qui disputata dalla Juventus

''In questo momento nella nostra testa passa sicuramente il fatto che contro il Monza abbiamo disputato un primo tempo non da Juve e che nel secondo ci abbiamo provato, tuttavia non abbiamo fatto abbastanza per ribaltare''. Queste le dichiarazioni di Federico Chiesa in una recente intervista. Il centrocampista della Juventus ha sottolineato che la squadra deve migliorare nel modo di giocare.

Sul suo ritorno in forma ottimale ha aggiunto: ''Spero di ritornare al meglio il prima possibile, giocando con continuità''. Elogi anche a tifosi della Juventus.

Federico Chiesa e l'intesa con Vlahovic

Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport il centrocampista della Juventus ha voluto parlare del rapporto professionale e umano con Vlahovic.

Chiesa ha dichiarato: ''Io e Dusan abbiamo avuto dei problemi fisici, ma tra noi alla Fiorentina c’è sempre stata una grande complicità che speriamo di ritrovarla nella Juve''. Ha ribadito: ''Ci sono stati momenti difficili''. Sul ruolo di capitano ha voluto sottolineare che ci sono tanti giovani italiani che possono ambire a diveltarlo, su tutti Miretti e Fagioli ma anche Locatelli.

Intanto il centrocampista ha giocato titolare contro la Lazio disputando più di 70 minuti. Segnale evidente di come stia migliorando la sua condizione fisica. Allegri lo ha schierato insieme a Vlahovic, anche lui gradualmente sta migliorando la forma dopo il problema di pubalgia che gli ha fatto saltare diversi match nella prima parte di stagione e quasi tutto il mondiale con la nazionale serba. Nell'unica partita in cui ha giocato titolare, contro la Svizzera, ha segnato un gol, che però non è servito per la vittoria del match.