In queste settimane la Juventus è al centro della ribalta per il "caso plusvalenze" (per il quale la Corte Federale d'appello ha comminato ai bianconeri 15 punti di penalizzazione, in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni) e per quello sulla "manovra stipendi", ancora non valutato con alcuna decisione da parte della Figc.

Dell'argomento ha parlato recentemente anche Maurizio Paniz. L'avvocato (ed ex parlamentare di Forza Italia e poi del PdL) si è detto convinto che la Juventus riuscirà a far annullare la sentenza e di conseguenza a riottenere i 15 punti tolti dalla penalizzazione da parte della Corte Federale d'Appello.

Il parere dell'avvocato Maurizio Paniz sul caso plusvalenze

"Sono convinto che la sentenza emessa, per la sua assurdità, verrà totalmente eliminata dal Consiglio del CONI. Oggi lo confermo ancor di più leggendo le motivazioni. Sono sicuro che la Juve, che ha detto che si difenderà in ogni sede e con ogni mezzo, troverà le argomentazioni utili per raggiungere un risultato positivo", sono queste le dichiarazioni di Maurizio Paniz a Radio Bianconera.

L'avvocato ha poi aggiunto: "Non è comprensibile la colpa nel quadro motivazionale" Come sottolineato da Paniz le plusvalenze non sono normate e come tali non potrebbero considerate una violazione delle regole.

La critica mossa dall'avvocato alla Corte Federale d'Appello è il considerare prove degli indizi e su questo ha aggiunto: "È qualcosa che fa inorridire chi crede nella giustizia.

Non si possono stravolgere regole consolidate anche nell'ordinamento sportivo ormai".

L'avvocato Paniz interviene anche sulla 'manovra stipendi'

Altro argomento dell'intervista è stato l'altro filone d'indagine, quello sulla "manovra stipendi". L'avvocato Paniz a tal proposito ha dichiarato: "La proroga di 40 giorni potrebbe cambiare l'approccio del procuratore federale Chiné all'istruttoria".

Secondo il legale, se le prove in mano a Chiné sono le stesse avute per il caso plusvalenze, allora la Juventus potrebbe avere buone possibilità di uscire nel miglior modo possibile anche da questo filone d'indagine.

Infine Paniz ha affermato: "La Juventus ha agito correttamente e non ha sbagliato. La Juve era dalla parte del giusto. La sentenza va oltre i limiti dell'accettabile e del prevedibile. Ero fiducioso prima e ancor di più oggi. La Juve può uscire bene da questa situazione".