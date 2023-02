La Juventus è al lavoro in vista della gara di ritorno contro il Nantes. Non sarà della partita Federico Chiesa. Il numero 7 juventino è alle prese con un affaticamento e, per questo motivo, si è preferito evitare di correre ulteriori rischi. Chiesa, quindi, non è presente nell'elenco dei convocati.

Per la trasferta in Francia di Europa League, la Juventus non avrà a disposizione nemmeno Paul Pogba. Il francese sta meglio perché ha ripreso ad allenarsi in gruppo, ma non è ancora al massimo della condizione.

Massimiliano Allegri, dovendo fare a meno di Chiesa e Pogba, sembra intenzionato a confermare il 3-5-2.

L'attacco della Juventus contro il Nantes dovrebbe quindi essere guidato dalla coppia formata da Angel Di Maria e Dusan Vlahovic.

Juventus in Francia senza Chiesa

Federico Chiesa ha saltato la gara di campionato contro lo Spezia a causa di un affaticamento muscolare. La speranza della Juventus era quella di poterlo recuperare per il match con il Nantes. Tuttavia, dopo la trasferta in Liguria, Allegri aveva già fatto capire che probabilmente l'ex Fiorentina sarebbe stato assente anche per la sfida di ritorno di Europa League.

In queste ore la notizia è diventata ufficiale, giacché Chiesa non è stato inserito nell'elenco dei convocati per la trasferta in Francia. La Juventus, dunque, al netto delle assenze, dovrebbe schierarsi con il 3-5-2.

In difesa dovrebbe esserci il terzetto formato da Danilo, Gleison Bremer e Alex Sandro. Leonardo Bonucci, quindi, sembra destinato a partire dalla panchina.

A centrocampo, sulla destra è possibile che giochi Mattia De Sciglio. Infatti, viste le assenze di Federico Chiesa e Arkadiusz Milik, Allegri potrebbe preferire tenere Juan Cadrado in panchina per sfruttarlo a gara in corso.

A completare la mediana dovrebbero essere Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostic. In mezzo al campo tornerebbe così Fagioli che, contro lo Spezia, era entrato nel secondo tempo.

In attacco si va verso la conderma del tandem Di Maria-Vlahovic.

Chiesa e Pogba sperano di tornare per il derby

La Juventus sta partendo per la Francia dove, giovedì 23 febbraio alle 18:45, sfiderà il Nantes.

Si tratta di una gara fondamentale per i bianconeri per strappare l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. Un'eventuale vittoria con passaggio del turno consentirebbe alla squadra di Allegri di tornare a Torino nelle condizioni migliori per preparare il derby della Mole del 28 febbraio.

Per la partita col Torino, la Juventus spera di ritrovare Federico Chiesa e Paul Pogba. Tuttavia, sarà necessario attendere i prossimi giorni per sapere qualcosa di più sulle condizioni dei due calciatori.