La Juventus è attesa da giorni importanti per quanto riguarda il calcio giocato e le vicende giudiziarie che non hanno attutito le critiche nei confronti del tecnico Massimiliano Allegri per via del rendimento dei bianconeri: se è vero che in Serie A sono arrivate tre vittorie di fila va comunque sottolineato che le prestazioni non sono state sempre all'altezza (come nell'ultimo successo maturato in casa dello Spezia) come in Europa League, con la compagina bianconera che dovrà vincere in trasferta a Nantes se vorrà proseguire il percorso in Europa League.

Contingenza differente quella del Napoli di Luciano Spalletti, che anche in Champions League contro l'Eintracht Francoforte ha dimostrato di essere una delle migliori squadre del momento in Europa vincendo 2 a 0 nell'andata negli Ottavi di finale di Champions League. Prima del match dei campani era stato intervistato Paolo De Paola, che a Tmw Radio ha lanciato una domanda ai tifosi della Juventus: 'Vorreste Spalletti in bianconero?'

Paolo De Paola ha chiesto ai tifosi della Juve se vorrebbero Spalletti in bianconero

'Similitudini fra il 2 a 0 della Juventus contro lo Spezia e quello del Napoli contro il Sassuolo? Nessuna. Faccio un accostamento che si riduce ad una sola domanda ai tifosi della Juventus: vorresti Spalletti in bianconero?'.

Queste le dichiarazioni di Paolo De Paola in una recente intervista a Tmw Radio. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Allegri non può dire che il suo obiettivo non è vincere spesso 1-0, la sua storia spiega che è stato il tecnico che è riuscito ad ottenere questo risultato più volte'. De Paola ha sottolineato come il Napoli sia entusiasmo puro, allo stesso tempo però Allegri deve affrontare delle problematiche evidenti anche fuori campo che non sono certamente semplici da gestire.

Per il giornalista sportivo la Juventus dovrebbe evolversi anche nel modo di giocare per confrontarsi con il calcio europeo: 'Bisogna saper unire esperienza e novità, inseriti in un contesto in cui si valorizzano le caratteristiche individuali dei giocatori'.

I possibili nomi per il dopo Allegri: piacerebbero Zidane, Conte e Tudor

Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro professionale di Massimiliano Allegri e della possibilità che il tecnico a giugno venga esonerato. Molto dipenderà dai risultati che riuscirà ad ottenere la squadra bianconera, se dovesse arrivare in fondo all'Europa League e/o vincere la Coppa Italia il tecnico livornese potrebbe rimanere. In caso contrario potrebbe arrivare anche un divorzio con Zinedine Zidane, libero e senza panchina, Antonio Conte, in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno e Igor Tudor, che sta facendo un ottimo lavoro all'Olympique Marsiglia, in pole position per una possibile sostituzione.