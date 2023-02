Nelle ultime settimane il calcio europeo è stato investito da una serie di vicende giudiziarie. In Italia il caso plusvalenze e la manovra stipendi che stanno riguardando la Juventus, in Spagna la vicenda Barcellona, accusato per via di una serie di pagamenti che sarebbero stati effettuati dal club a beneficio di una società che faceva capo al vicepresidente del collegio arbitrale della Liga fino al 2018 José Maria Enriquez Negreira.

La Federazione calcistica spagnola dovrà valutare come agire, anche la Fifa potrebbe intervenire per sanzionare il Barcellona escludendola dalle competizioni UEFA.

A mettere a confronto i due casi in una recente intervista è stato il presidente della Liga spagnola Javier Tebas, che nelle ultime settimane non è stato sicuramente tenero nei confronti della società bianconera.

Il presidente della Liga Spagnola ha parlato dei casi Barcellona e Juventus

'Quale dei due casi è più grave? Per adesso direi quello della Juventus perché è stata condannata no?'. Queste le dichiarazioni di Javier Tebas in una recente intervista rilasciata a margine della presentazione del “Limite Coste Plantilla Deportiva”, evento organizzato per il mercato invernale. Il presidente della Liga spagnola ha aggiunto: 'Se andiamo ad analizzare i fatti gli indizi ci dicono che il caso più grave è quello del Barcellona.

Da una parte c'è un dirigente Juve che ha falsificato i conti, dall'altra un vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale'. Secondo Tebas il caso riguardante la società bianconera è meno complesso da valutare trattandosi di violazioni economiche. Secondo il suo punto di vista l'Italia dovrebbe introdurre nuove norme, più severe e stringenti: 'Con questi scambi si sistemavano i conti ma poi mancavano i soldi nelle casse da investire' ha chiosato Tebas che ha poi guardato in casa proprio parlando dell'affare Barca.

Javier Tebas sul Barcellona

'Se Laporta non fosse in grado di spiegare cosa è successo in merito alla vicenda del pagamento al vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale dovrebbe dimettersi da presidente del Barcellona. Dice che a quanto pare è una cosa che facevano tutte le società però una cosa è mettere sotto contratto un ex arbitro, un’altra è che questo ex arbitro faccia ancora parte del Comitato' ha dichiarato al riguardo Tebas. Il presidente della Liga spagnola ha annunciato che nel caso fossero accertati certi comportamenti il torneo non esiterà a sanzionare il club.