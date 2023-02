In queste ore la Juventus si sta preparando in vista della gara contro il Torino, in programma questo martedì 28 febbraio alle ore 20:45.

I bianconeri starebbero pensando di fare un cambio importante di formazione, lanciando dal primo minuto Enzo Barrenechea. Il giovane argentino potrebbe prendere il posto dello squalificato Manuel Locatelli. Nelle scorse ore, sembrava che la scelta per il sostituto fosse scontata e che in cabina di regia potesse agire Leandro Paredes. Ma secondo quanto trapela in queste ore Allegri avrebbe intenzione di far partire dalla panchina il campione del mondo, per lasciare spazio al connazionale classe 2001 Barrenechea.

Per il giovane centrocampista della Next Gen potrebbe quindi arrivare l'esordio dal primo minuto con la prima squadra.

Possibile sorpresa a centrocampo

L'assenza di Manuel Locatelli è importante per la Juventus: negli scorsi mesi infatti in pochi sono stati in grado di sostituire adeguatamente il numero 5 juventino. Il sostituto naturale dell'ex Sassuolo sarebbe Leandro Paredes, ma le prestazioni altalenanti dell'argentino starebbero inducendo Massimiliano Allegri ad attuare un cambio sorprendente. Per sapere chi la spunterà tra Barrenechea e Paredes bisognerà attendere la riunione tecnica che si terrà a poche ore dal derby.

Per il resto la Juventus scenderà in campo con il 3-5-1-1 e in difesa, davanti a Szczesny, ci saranno Danilo, Bremer e Alex Sandro.

Mentre a centrocampo sulla destra dovrebbe esserci il ritorno di Juan Cuadrado che è favorito su Mattia De Sciglio. In mezzo spazio a Fagioli, uno tra Barrenechea e Paredes e Rabiot, a sinistra, invece, giornata Kostic. In attacco giocherà Dusan Vlahovic e alle sue spalle ci sarà Angel Di Maria.

La probabile formazione della Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic: Di Maria; Vlahovic.

Si rivede Pogba

La Juventus per la gara contro il Torino ritroverà Paul Pogba e Federico Chiesa. Il francese sembra aver smaltito i problemi fisici e adesso sembra pronto per dare il suo contributo alla Juventus. Pogba, nel derby contro il Torino, sarà in panchina e potrebbe anche entrare a gara in corso. Anche Chiesa sarà a disposizione di Allegri dopo l'affaticamento accusato dopo la gara di andata contro il Nantes: il numero 7 juventino sarà in panchina e anche lui potrebbe entrare a partita in corso.

Saranno assenti, oltre allo squalificato Locatelli, anche gli infortunati Miretti e Milik. Il numero 20 juventino dovrebbe rientrare per il match contro la Roma, mentre il polacco dovrebbe tornare dopo la sosta di marzo.