Possibile rivoluzione in casa Inter nella prossima finestra di Calciomercato. Infatti, la società nerazzurra pensa a cambi importanti all'interno dell'organico che potrebbe esser rivoluzionato a giugno. In difesa, l'unico certo di restare è Alessandro Bastoni, mentre De Vrij potrebbe lasciare l'Inter al pari di Skriniar, pronto ad intraprendere una nuova avventura in quel di Parigi. Resta infine da capire il futuro di Acerbi che potrebbe esser riscattato dalla Lazio.

Inter, sfida al Barcellona per Inigo Martinez

Viste le poche certezze, l'Inter sta osservando diversi profili per rinforzare la retroguardia a disposizione di Inzaghi.

Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta spunta anche quello di Inigo Martinez, esperto centrale spagnolo e leader della difesa dell'Atletico Bilbao. Già in passato il 31enne centrale era stato accostato ad alcuni club italiani senza però riuscire a sbarcare in Italia. Questa volta potrebbe esser quella giusta.

Il club nerazzurro potrebbe decidere di provare ad intavolare una trattativa con l'Atletico Bilbao che chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il suo totem difensivo. A ciò si aggiunge il forte interesse del Barcellona di Xavi, a caccia di un centrale esperto per dare maggiore esperienza e personalità al reparto difensivo dei blaugrana.

Rimanendo sul fronte esperienza, l'Inter aspetta di capire il futuro di Chris Smalling che in caso di mancato accordo per il rinnovo con la Roma potrebbe risultare un'ottima opportunità a parametro zero.

Sullo sfondo restano infine, anche le candidature di Nikola Milenkovic della Fiorentina e Peer Schuurs del Torino, entrambi valutati 25-30 milioni di euro.

Inter, i club europei su Brozovic: dal Barcellona al Tottenham

Oltre Denzel Dumfries che è sempre nel mirino del Chelsea, l'Inter potrebbe sacrificare un altro top player per reinvestire il denaro sul fronte acquisti.

Tra i papabili c'è sicuramente Marcelo Brozovic, che complice il nuovo ruolo di Calhanoglu non è più incedibile per il club nerazzurro.

Sono diverse le top società europee che sarebbero interessate al play croato. Oltre al Barcellona che potrebbe decidere di riproporre uno scambio con Frank Kessie, anche il Tottenham sarebbe interessato alle prestazioni del regista nerazzurro.

Molto dipenderà dalla permanenza di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs.

Oltre al club inglese, anche il Real Madrid potrebbe affondare il colpo. L'eventuale offerta dei Blancos è però legata al futuro di Toni Kroos che potrebbe lasciare Madrid in estate.

In caso di addio di Brozovic, l'Inter potrebbe virare su Roberto Pereyra dell'Udinese che potrebbe liberarsi a zero dal club friulano in estate.