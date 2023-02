Domenica 12 febbraio alle ore 18 ci sarà Juventus-Fiorentina, match valido per la 22ª giornata della Serie A 2022/23. I bianconeri, nel turno scorso, hanno ottenuto una vittoria per 3-0 in trasferta contro la Salernitana di Nicola, imponendosi per merito della doppietta di Vlahovic (una rete su azione e una su rigore) e del gol di Kostic. La Viola di Italiano ha subito una sconfitta casalinga per 2-1 ad opera del Bologna di Thiago Motta: in rete per i rossoblu Orsolini (penalty) e Posch ai quali, inutilmente, ha replicato Saponara per la compagine toscana.

Statistiche: gli ultimi sei incontri tra Fiorentina e Juventus disputati in Serie A vedono perfetto equilibrio, con due bottini pieni ottenuti per parte e due match terminati in pareggio.

Juventus, out Milik e Miretti

Mister Allegri e la sua Juventus affronteranno la squadra di Italiano non potendo contare sulle prestazioni degli infortunati Milik e Miretti, mentre dovranno essere valutate le condizioni di salute di Pogba, Bonucci e Kaio Jorge. Per centrare la seconda vittoria consecutiva in campionato, il tecnico ex Milan potrebbe schierare il 3-5-2, con Szczesny in porta. Il terzetto di difesa dovrebbe essere composto ancora una volta da Danilo, Bremer e Alex Sandro. Il centrocampo dei bianconeri, invece, potrebbe essere formato da Kostic e Cuadrado, i quali agiranno rispettivamente sulla corsia sinistra e destra, con Fagioli, Rabiot e Locatelli in mezzo al reparto.

La coppia d'attacco, in ultimo, dovrebbe vantare come titolari Chiesa e Vlahovic.

Fiorentina, squalificati Igor e Mandragora

Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina dovranno affrontare la Vecchia Signora senza poter fare affidamento sugli squalificati Mandragora e Igor, ma anche sugli infortunati Sottil e Castrovilli. Per impensierire la Juventus, l'allenatore della Viola potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Terracciano come estremo difensore.

Pacchetto arretrato che sarà composto, con buona probabilità, da Milenkovic e Quarta a far da filtro centrale, mentre Dodò e Biraghi agiranno come terzini. Le chiavi della linea mediana dovrebbero essere consegnate ad Amrabat e Duncan, sulla trequarti i titolari potrebbero essere Saponara, Bonaventura e Gonzalez. Il vertice offensivo della Fiorentina, infine, sarà Jovic.

Le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina:

Juventus (3-5-2): Szczesny, Alex Sandro, Bremer, Danilo, Kostic, Fagioli, Rabiot, Locatelli, Cuadrado, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Biraghi, Milenkovic, Quarta, Dodo, Amrabat, Duncan, Saponara, Gonzalez, Bonaventura, Jovic. Allenatore: Italiano.