La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione impegnativa fra calcio giocato, Calciomercato e vicende giudiziarie che potrebbero riguardare la società bianconera. La proprietà ha confermato la fiducia a Federico Cherubini come direttore sportivo e a Massimiliano Allegri come tecnico, che dopo un inizio non ideale ha 'ricostruito' la Juventus portandola ad 8 vittorie consecutive. Segnale evidente dell'ottimo lavoro del toscano, che però non avrebbe la certezza di una conferma per la stagione 2023-2024 almeno secondo il parere degli addetti ai lavori.

Il tecnico ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2025 a circa 7 milioni di euro a stagione più bonus ma come dichiarato di recente da Paolo De Paola il suo futuro professionale a Torino dipende dai risultati che riuscirà ad ottenere in stagione con la Juventus. Il giornalista sportivo, intervenuto a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play, ha dichiarato che secondo il suo punto di vista Allegri meriterebbe la permanenza solo in caso di vittoria di scudetto ed Europa League.

Secondo De Paola non possono bastare otto vittorie consecutive alla società bianconera per confermare Massimiliano Allegri, che anche lo scorso anno non è riuscito a portare trofei alla causa.

Allegri potrebbe lasciare la Juventus se non dovesse vincere il campionato e l'Europa League

'Secondo la storia della Juventus un tecnico come Massimiliano Allegri alla fine della stagione deve portare risultati. Consideriamo poi l’eliminazione dalla Champions. Io non penso che ai tifosi della Juve basti un filotto di 8 risultati utili consecutivi'.

Queste le dichiarazioni di Paolo De Paola a Tv Play di calciomercato.it. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Vediamo i risultati alla fine, se dovesse vincere lo scudetto e l’Europa League, fiducia, altrimenti sarebbe un fallimento e Allegri va a casa'. Parole importanti quelle di De Paola che sottolinea come il futuro professionale del tecnico dipenda dalle vittorie e quindi dal successo in campionato ed in Europa League.

Potrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo alla Juventus

Venendo allo staff dirigenziale, a fine anno la Juventus potrebbe ingaggiare un nuovo direttore sportivo a supporto di Federico Cherubini, che rimarrebbe nella società bianconera con un altro ruolo. Piace molto Gianluca Petrachi, attualmente senza società. Si valuterebbe anche un nuovo direttore generale, Elkann al riguardo gradirebbe il ritorno di Giuseppe Marotta ma sonda anche altri profili come quello di Giovanni Carnevali del Sassuolo. Carnevali ha detto di apprezzare l'accostamento alla Juve.