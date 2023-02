L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La società nerazzurra sta lavorando sul fronte acquisti per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e renderla maggiormente competitiva su tutti i fronti. Il reparto offensivo potrebbe subire delle modifiche: infatti oltre alla posizioni di Romelu Lukaku per il quale si cercherà di trovare una quadra con il Chelsea, resta in bilico anche la posizione del Tucu Correa che potrebbe partire in estate.

Inter, possibile interesse per Muriel in estate

L'affare da circa 30 milioni di euro non ha sortito l'effetto sperato con Correa che non è riuscito a ritagliarsi molto spazio nelle rotazioni di Inzaghi.

Nonostante un'esperienza in comune già a Roma con la maglia della Lazio, l'attaccante argentino ha perso posizioni e continuità. Per questo, il club nerazzurro starebbe valutando un'eventuale cessione nella sessione estiva di Calciomercato con diverse squadre come il Siviglia che sarebbero interessate.

Con l'addio di Correa, l'Inter dovrebbe ritornare sul mercato per completare il parco attaccanti a disposizione di Inzaghi, e tra i nomi sul taccuino del ds Giuseppe Marotta spunta anche quello di Luis Muriel che in estate potrebbe lasciare l'Atalanta. Complice l'esplosione dei giovani talenti come Lookman e Hojlund, l'ex Udinese e Lecce ha perso posizioni nelle gerarchie di mister Gasperini che non lo ritiene più un intoccabile.

Con un'offerta attorno ai 10-15 milioni di euro, l'affare potrebbe chiudersi. Il club nerazzurro deve però guardarsi dall'interesse della Roma di Josè Mourinho, pronta a sostituire Zaniolo.

Inter, idea Lenglet per la difesa

Anche la difesa potrebbe subire delle modifiche importanti. Detto di Skriniar che in estate si trasferirà al Paris Saint Germain, l'Inter sta lavorando al contratto di Bastoni.

Il club nerazzurro deve far fronte alle possibili offerte che potrebbero arrivare per il centrale, perno della retroguardia di Inzaghi. Infatti, sul centrale italiano ci sarebbero il Manchester City di Pep Guardiola ma soprattutto il Tottenham di Antonio Conte, che sarebbe pronto ad un'offerta molto importante in estate.

Per questo l'Inter starebbe valutando dei profili qualora arrivasse un'offerta mostre e tra i profili seguiti ci sarebbe anche Clement Lenglet, centrale francese del Barcellona che sta completando la stagione in prestito proprio al Tottenham.

Gli Spurs non hanno però intenzione di riscattare il calciatore che quindi in estate sarà con la valigia pronta per lasciare il Barcellona. Il club nerazzurro vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito mentre i blaugrana vorrebbero la cessione a titolo definitivo, visto l'interesse di altri club europei come il Siviglia.