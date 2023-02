La Juventus si è allenata quest'oggi alla Continassa davanti ai suoi tifosi. La seduta dei ragazzi di Massimiliano Allegri è stata dunque aperta e visibile per tifosi e media: alle porte il derby contro il Torino grazie al quale i bianconeri puntano a centrare la quarta vittoria consecutiva in Serie A, 5 se si pensa anche all'Europa League.

Paul Pogba si è allenato regolarmente con i compagni ed è apparso in buone condizioni. Il francese ha svolto tutta la seduta ed è stato autore di un gol per la squadra gialla nel corso della partitella. Anche Federico Chiesa ha lavorato inizialmente col gruppo salvo poi staccarsi per svolgere un lavoro personalizzato.

La Juventus prepara il derby, Pogba potrebbe esserci

La buona notizia della mattinata arriva dunque da Paul Pogba, che ha svolto tutta la seduta coi compagni diventando anche protagonista della partitella di fine allenamento: il francese è stato schierato con la squadra gialla e alla fine si è dovuto arrendere, come tutti i compagni, alla squadra rossa che ha trionfato col gol di Manuel Locatelli.

Il centrocampista campione d'Europa con la nazionale italiana salterà il derby contro il Torino per squalifica, con ogni probabilità al suo posto Massimiliano Allegri schiererà in cabina di regia Leandro Paredes, con Fagioli e Rabiot a completare il terzetto di centrocampo. Dietro, davanti a Szczesny, dovrebbero come al solito agire Danilo, Bremer e Alex Sandro, in fascia invece Kostic a sinistra e uno fra Cuadrado e De Sciglio a destra col primo leggermente favorito.

Davanti confermatissimo Di Maria che dovrebbe supportare il rientrante tra i titolari Dusan Vlahovic (in Europa League Allegri gli ha preferito Moise Kean dal primo minuto nella gara contro il Nantes). E Chiesa?

Dubbio Chiesa

Massimiliano Allegri non ha ancora la certezza che avrà a disposizione il suo numero 7. Come accennato Chiesa ha iniziato la seduta coi compagni salvo poi proseguire con un lavoro personalizzato, il dubbio nasce da qui: il doppio tipo di 'allenamento' era previsto o l'esterno bianconero è stato 'costretto' a svolgere un lavoro a parte per via delle precarie condizioni fisiche riscontrate durante la sessione?

Al momento pare comunque più probabile una convocazione con Chiesa che si accomoderà in panchina pronto ad entrare in campo a gara in corso. Stesso auspicio per Paul Pogba, che non ha ancora collezionato nessuna presenza stagionale. Che il suo calvario sia finalmente giunto al termine?